看懂食物分類 啟動代謝力

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
米其林蔬食餐廳小小樹食製作推出「居家好代謝食譜」，透過好醣、好油、高纖及優質蛋白質等食材，提供民眾健康、美味兼具的餐桌體驗。圖／佳格食品提供
米其林蔬食餐廳小小樹食製作推出「居家好代謝食譜」，透過好醣、好油、高纖及優質蛋白質等食材，提供民眾健康、美味兼具的餐桌體驗。圖／佳格食品提供

一項最新公布的國內「代謝認知與飲食行為」調查顯示，只有三成民眾了解六大食物分類，七成民眾則是一知半解。對此，台灣營養基金會董事、營養學博士吳映蓉深感憂心，認為若民眾對食物分類不了解，像把油脂類的酪梨誤當水果，或將澱粉類的南瓜當蔬菜，且長期營養失衡，「身體代謝力」便容易出問題。

代謝力下降 三高候選人

這項調查是針對千名22至65歲上班族，由台灣營養基金會、長庚科技大學保健營養系許青雲教授營養師與佳格食品集團共同進行調查。吳映蓉指出，從調查報告發現，上班族不僅「無法正確辨識食物的營養分類」，也常出現「自認吃得健康，實際卻以高鹽、高油、高糖食物為主」、「自覺健康，卻忽略身體發出的代謝力警訊」等行為，對健康十分不利。

調查也顯示，約八成民眾已出現變胖、易疲累、睡不好等代謝力問題的警訊，但多數民眾卻「自我感覺良好」，吳映蓉說，不少年輕、中年上班族又因久坐、長時間外食、對食物營養認知不足等因素，導致代謝力持續下降，往後很可能便成為三高等慢性病候選人。

「維持良好代謝力的關鍵在於均衡飲食，如果對食物營養沒有正確認知，就無法談到營養均衡！」吳映蓉建議，如果要讓日常飲食更健康、更營養，必須掌握「好醣、好油、高纖、優質蛋白質」四大飲食原則，並搭配「兩多三少」，兩多是指「多選植物性食材、天然食物多色彩」，三少則是「少油炸、少勾芡、少喝含糖飲料」。

4飲食原則 管理代謝力

佳格食品集團永續長陳文琪表示，從調查結果顯示，當民眾未來面臨健檢報告出現代謝相關指標警訊時，超過三成會選擇從調整飲食或生活習慣著手改善，讓身體更為健康，也希望透過營養教育與各項啟動代謝力活動，全方位管理代謝健康，尤其是掌握四大飲食原則啟動全民代謝力，幫助民眾找回維持健康的核心力量，為上班族打造代謝友善生活環境。

吳映蓉指出，像燕麥、糙米、地瓜、玉米等全穀雜糧類食物，因含有膳食纖維與各類營養素、植化素，皆屬「好醣」；「好油」則包括橄欖油、芥花油、高油酸葵花油等含不飽和脂肪酸、植物性油脂；「高纖」食物有各式蔬果、香菇、藻類與全穀雜糧類等；「優質蛋白質」則有毛豆、豆漿、豆腐、魚類、蛋類，與牛乳、優酪乳、起司等乳製品、雞胸肉等可供選擇。

植物性食材 最好占3/4

吳映蓉認為，在餐盤中，可讓四分之三的食物來自植物性食材，像南瓜、蔬菜、水果等，而許多植物性食物含有植化素，像番茄有茄紅素、胡蘿蔔有β-胡蘿蔔素或茄子含花青素等，天然色彩越豐富，營養越多元、均衡。

如果上班族常外食，往往很難掌握商家使用哪種油品，吳映蓉提醒，盡量少選油炸、油煎食物，可選水煮、清蒸、涼拌料理；若自己在家烹調食物，較可選擇品質較好的油脂。如此既能控制油脂品質，對健康也比較好。

台灣營養基金會董事、營養學博士吳映蓉。圖／佳格食品提供
台灣營養基金會董事、營養學博士吳映蓉。圖／佳格食品提供

健康飲食
相關新聞

Cloudflare釀全球大當機！看完「10次跳針公告」2小時還沒修好都怒了

網路安全公司Cloudflare今日（11月18日）約台灣時間晚上7點48分出現全球網路中斷情況，不僅影響ChatGPT、社群平台X，就連英雄聯盟（LOL）也進不去，多數網站都出現「Error code 500」字眼。截稿至晚上9點48分，Cloudflare 系統狀態仍未顯示恢復網路運作情況，2小時過去，網頁的即時維修更新狀態更是讓人傻眼。

關稅衝擊 蝴蝶蘭銷美產值減2億元

美國對等關稅政策衝擊台灣蘭花外銷量。根據農業部統計，今年四月至十月，外銷至美國的蝴蝶蘭約二七二七公噸，與去年同期略減百分...

蘭花業：赴美設廠也是選項

台灣的蘭花品質各界有目共睹，然而暫時性對等關稅百分之廿稅率也為國內蘭花業者帶來壓力。蘭花業者直言，對等關稅帶來暫時性的轉...

黑眼豆豆22日桃園開唱 最後搶票

榮獲六座葛萊美獎肯定的國際天團Black Eyed Peas黑眼豆豆，暌違廿年即將重返台灣，本月廿二日桃園陽光劇場震撼登...

今年減碳難達標 學者：政府未落實氣候政策

根據最新「氣候變遷績效指標」（ＣＣＰＩ），台灣從去年六十名微幅進步到五十九名，但部分指標評分項目仍不理想。學者表示，我國...

看懂食物分類 啟動代謝力

一項最新公布的國內「代謝認知與飲食行為」調查顯示，只有三成民眾了解六大食物分類，七成民眾則是一知半解。對此，台灣營養基金...

