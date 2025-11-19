蘭花業：赴美設廠也是選項

台灣的蘭花品質各界有目共睹，然而暫時性對等關稅百分之廿稅率也為國內蘭花業者帶來壓力。蘭花業者直言，對等關稅帶來暫時性的轉單與延遲出單，這些都是以前從沒發生過的考驗，不過育種與客製化是台灣蘭花的強項，期盼蘭花產業在這波衝擊下建立穩健根基，成為另一座護國神山。

台灣蘭花育種者協會理事長周伯倚表示，美國宣布對等關稅政策後，確實出現暫時性停單，轉單、延遲出單等也是考驗，因為以前從沒有發生過。新興市場包含巴西、印度等國，任何蘭花只要有需求都會努力開闢市場。

周伯倚也提到，育種與客製化都是台灣蘭花的強項，農糧署也積極協助業者獲得國際認證，而產業加值轉型包含冷鏈補助、品種檢測等，期盼蘭花產業在這波關稅衝擊下建立穩健根基，從現在的產業被扶植者，成為另一座護國神山。

另有蘭花業者指出，我國主要蘭花競爭國荷蘭，歐盟稅率為百分之十五，低於我國目前的暫時性稅率，而價格往往就是競爭力的硬指標，除拓展新興市場外，加速赴美設廠規避關稅也是因應對策。