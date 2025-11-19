聽新聞
0:00 / 0:00

關稅衝擊 蝴蝶蘭銷美產值減2億元

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

美國對等關稅政策衝擊台灣蘭花外銷量。根據農業部統計，今年四月至十月，外銷至美國的蝴蝶蘭約二七二七公噸，與去年同期略減百分之一點八，出口產值從去年的十二億元下滑至十億元。且除了美國以外，日本、越南、澳大利亞等國的蘭花外銷量也同樣下降。

對此，農業部農糧署長姚士源表示，蘭花開拓的新興市場包含印度、巴西，也會盡量把蘭花外銷分流到日本、南韓、加拿大等國，另也不會因為對等關稅就放棄美國市場。

根據農業部統計，台灣去年的花卉外銷值近新台幣六十五點四億元，其中蝴蝶蘭占花卉外銷值的百分之七十六，且美國市場就占了四成，是台灣重要輸出國。不過美國自今年四月就傳出要對蘭花加徵關稅，八月時則正式宣布將對進口農產品加徵關稅百分之廿，衝擊蝴蝶蘭外銷市場。

根據農業部統計，今年四月至十月底止，蝴蝶蘭整體外銷量僅剩七○一六公噸，較去年同期大幅減少一五二公噸，其中外銷至美國的蝴蝶蘭就減少約五十公噸，其他包括日本、越南、新加坡、香港、菲律賓、泰國等，也同樣在減少。

台灣蘭花產銷發展協會今年上半年曾指出，台糖在美國有塊基地，如果能把蝴蝶蘭大苗先海運到美國，利用台糖位於加州的基地進行抽梗，能更貼近美國市場，也可以擴大投資，達到市場、農民和台糖三贏。

姚士源表示，台糖的基地約五公頃，然而設備已是廿多年的老設備，還需要整體翻新，仍在審慎評估中。目前美國暫時性的百分之廿關稅，由國內與美國當地業者各吸收一半，也因為關稅緣故，報價上會便宜一點。

對等關稅 外銷
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

向佑在美國曾遭小孩往頭上吐痰 向太絕不允許子女移民美國

助產業度過美關稅衝擊 立委何欣純籲：最迫切的是融資問題

美國關稅衝擊蘭花外銷 台灣拓展巴西、印度市場

中國對日發出旅遊警告 日觀光股應聲重挫

相關新聞

相對論／張曼娟、劉克襄 中年書寫照顧者

張曼娟老師曾說：「照顧著老去的父母，才真正理解人生」、「照顧父母，讓我學習到什麼是『老』」。劉克襄老師則說，這些年勤寫臉書是為了讓媽媽閱讀、過去旅行是個人自由的浪漫之旅，現在則是像在母親的心靈陪伴下去到遠方。

Cloudflare釀全球大當機！看完「10次跳針公告」2小時還沒修好都怒了

網路安全公司Cloudflare今日（11月18日）約台灣時間晚上7點48分出現全球網路中斷情況，不僅影響ChatGPT、社群平台X，就連英雄聯盟（LOL）也進不去，多數網站都出現「Error code 500」字眼。截稿至晚上9點48分，Cloudflare 系統狀態仍未顯示恢復網路運作情況，2小時過去，網頁的即時維修更新狀態更是讓人傻眼。

關稅衝擊 蝴蝶蘭銷美產值減2億元

美國對等關稅政策衝擊台灣蘭花外銷量。根據農業部統計，今年四月至十月，外銷至美國的蝴蝶蘭約二七二七公噸，與去年同期略減百分...

蘭花業：赴美設廠也是選項

台灣的蘭花品質各界有目共睹，然而暫時性對等關稅百分之廿稅率也為國內蘭花業者帶來壓力。蘭花業者直言，對等關稅帶來暫時性的轉...

黑眼豆豆22日桃園開唱 最後搶票

榮獲六座葛萊美獎肯定的國際天團Black Eyed Peas黑眼豆豆，暌違廿年即將重返台灣，本月廿二日桃園陽光劇場震撼登...

今年減碳難達標 學者：政府未落實氣候政策

根據最新「氣候變遷績效指標」（ＣＣＰＩ），台灣從去年六十名微幅進步到五十九名，但部分指標評分項目仍不理想。學者表示，我國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。