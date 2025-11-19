今年減碳難達標 學者：政府未落實氣候政策

根據最新「氣候變遷績效指標」（CCPI），台灣從去年六十名微幅進步到五十九名，但部分指標評分項目仍不理想。學者表示，我國徒有氣候政策但沒有確實執行，這也是本次評比掉分的主因之一。

媽媽氣候行動聯盟常務理事、台大大氣科學系退休教授徐光蓉表示，雖然台灣在這次公布的報告中進步一名，但其實總分比去年還落後。COP28的決議是在二○三○年前，將全球再生能源裝置容量增加三倍，並將能源效率改善速率提高一倍，但台灣在這部分缺乏具體的政策，而原本二○二五年要比二○○五年減碳百分之十，結果二○二三年才比二○○五年減了百分之四點六四，今年的目標應該是達不到了。

針對國內再生能源政策的推動，徐光蓉指出，現在很多錯誤訊息讓大家對再生能源發展反感，但只要有能源需求就會需要再生能源，這部分需要各界好好坐下來處理。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍說，CCPI引述參與評比專家的話，指台灣光電與風電開發，因土地利用衝突、生態影響以及過程中的貪腐造成民眾不信任。政府應將其視為淨零政策推動的外部診斷，找出當前施政盲點，進而檢討修正調整。

劉銘龍舉例，上周立法院三讀通過環境影響評估法第五條修正案，反映國人希望再生能源發展應有環境影響評估適度把關。也呼籲我國應制定二○五○國家淨零轉型建設特別條例，未來十年投入超過兩兆元經費，全面推動國家氣候與能源轉型。