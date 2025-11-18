四接海事工程今開標 環團：土汙整治前勿貿然動工

守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會今表示，中油三接連環爆出的預算浮編疑雲後，台電四接防波堤及圍堤造地工程今日開標，但因投標廠商家數未及3家，已確定流標，呼籲台電應先提交完整的土壤汙染整治計畫，而非在土壤汙染未完成整治前貿然動工。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，中油三接連環爆出的預算浮編疑雲宛如放大鏡，除了驚訝於虧損中的國營事業仍如此財大氣粗，更讓國人同步發現台電四接即將要進行高達435億、單一海事工程最大標案，不但可能由同一家營造公司得標，也可能面臨預算重新被公眾嚴格檢視的問題。

王醒之指出，在這樣的政治氛圍下，加上協和電廠爆發嚴重土壤汙染問題，陸域開發行為必須全數暫停，照常理來說為了避免爭議擴大，四接工程標案通常會暫緩「避風頭」，但顯然台電完全沒有這個打算，不但一手針對海域工程繼續開標，另一手持續要求基隆市政府同意其「草率版」的土壤整治計畫以推動陸域相關工程，打算同時吃「海陸全餐」海域陸域一次開發。

王醒之批評，此舉不但完全忽視基隆在地民意，更企圖透過工程標案造成既定事實，壓縮未來可能有替代方案的迴旋空間。

王醒之說明，該工程標案因投標廠商未達三家流標後，第二次開標不受政府採購法第48條三家廠商的限制，廠商家數將由招標機關決定，台電將於1個月後捲土重來，呼籲經濟部應該要拿起決心，暫緩此工程，同時重新檢討中油台電搶建天然氣接收站的亂象。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，協和四接防波堤及圍堤造地工程，主要施工地點雖位於海域，但併入協和電廠更新改建計畫辦理環評，且機具進場、物料堆放、人員進駐等，均可能利用土壤汙染管制區土地，若利用廠內土方填海，更可能造成汙染擴散，台電應先提交完整的土壤汙染整治計畫，而非在完成整治前貿然動工。

蔡雅瀅呼籲，台電不要匆匆忙忙招標，要從從容容等土壤汙染整治完成再整體處理，否則海事工程先做，等於頭洗一半，況且很難想像可以完全不用到土壤汙染整治場址的土地，騰空進行海事工程。