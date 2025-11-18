CCPI再評台灣淪氣候變遷績效後段班 環境部：該評比不合理

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
氣候變遷績效指標（CCPI）公布最新排名，台灣進步1名，但仍居全球末段班。圖／聯合報系資料照片
氣候變遷績效指標（CCPI）公布最新排名，台灣進步1名，但仍居全球末段班。圖／聯合報系資料照片

德國看守協會（Germanwatch）與歐洲氣候行動網（Climate Action Network Europe）今日公布最新氣候變遷績效指標評比（Climate Change Performance Index, CCPI），其中台灣、日本、韓國、澳洲、加拿大均列屬評分「非常低」級別。環境部表示，CCPI 評比方法有爭議，評比結果不合理也不具代表性。

環境部說明，我國溫室氣體排放於2007年達高峰後逐步下降，並連續3年呈現減碳成果，2023年較基準年2005年減少4.64%，2024年預估可減6.7%。而依據聯合國環境規畫署（UNEP）最新2025年「排放差距報告」顯示，2024年全球溫室氣體排放為577億噸CO₂e，較2023年成長2.3%；近期「全球碳預算（GCB）報告」指出，全球燃料燃燒導致碳排放仍持續增加，該報告也預估台灣2025年預會比2024年下降2.1%，台灣也是全球35個經濟成長與碳排放脫鉤的國家之一。

環境部表示，此外，國際間具有公信力的歐盟委員會聯合研究中心（JRC)）全球大氣研究溫室氣體排放資料庫（EDGAR）最新數據顯示，2024年全球排放量較2005年成長約30%。但在亞洲主要國家中，僅台灣減少9.6%及日本減少23.5%，呈現下降趨勢，展現我國減碳政策已逐步發揮效益，積極回應國際社會對氣候行動的期待。

環境部表示，CCPI評比項目包括溫室氣體排放、再生能源、能源使用及氣候政策。評比方法為該機構為每個國家設定減量路徑及2030年人均排放量，並據此進行評分。其設定台灣每人2.26公噸CO₂，韓國每人2.18公噸CO₂、日本每人3.30公噸CO₂，甚不合理。過去我國及其他國家多次向該機構反映，但都不予採納，日本及加拿大亦在今日巴西貝倫的CCPI記者會上，針對該機構排名提出質疑。

環境部指出，今年UNEP排放差距報告指出，判斷氣候努力應同時觀察總排放量與趨勢，不能僅憑人均數據衡量，這也顯示CCPI 的評比不具代表性。

環境部 日本 碳排放
