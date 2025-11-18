芬普尼蛋延燒！彰檢二度傳訊文雅畜牧場負責人 訊後40萬元交保

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣文雅畜牧場封存雞蛋已全數銷毀，彰化地檢署今天再次傳訊文雅畜牧場陳姓負責人，晚間複訊後以40萬元交保。。圖／彰化縣府提供
彰化縣文雅畜牧場封存雞蛋已全數銷毀，彰化地檢署今天再次傳訊文雅畜牧場陳姓負責人，晚間複訊後以40萬元交保。。圖／彰化縣府提供

彰化縣文雅畜牧場雞蛋因驗出芬普尼超標遭移動管制，8日短暫解除禁令後，9日又出貨給台中市「龍忠蛋行」及合作的蛋車到新北市，彰化地檢署今天再次傳訊文雅畜牧場陳姓負責人，釐清芬普尼汙染源及出貨事宜，晚間複訊後依違反食安法40萬元交保。

文雅畜牧場雞蛋於11月4日被驗出芬普尼代謝物超標後，5日即被通知需進行移動管制，禁止出貨。但台中市食安處10日到台中市龍忠蛋行稽查，發現文雅畜牧場9日又出貨200籃約4萬顆雞蛋到蛋行，且經檢驗雞蛋仍含有芬普尼，更糟的是這些蛋也流向台中的35家早餐店、小吃店、旅宿業者。

後續彰化縣衛生局也發現文雅畜牧場9日還有出貨給合作蛋車，約有1萬顆到新北市，被衛生局追回下架5400顆，但仍售出4600顆。

彰化地檢署昨天指揮調查局搜索台中市龍忠蛋行，並帶回負責載蛋的林姓負責人，檢方昨晚複訊完龍忠蛋行林姓負責人後，認定涉嫌詐欺及違反食安法罪嫌重大，以20萬元交保。

今天彰檢再次傳訊文雅畜牧場陳姓負責人，除了調查芬普尼汙染源，也釐清畜牧場為何剛被口頭告知複驗未驗出芬普尼，在還沒收到正式公文通知時，就急著出貨，釐清是否有新舊蛋一起出貨情形。

牧場 芬普尼
