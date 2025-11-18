國際級音樂家魏德曼參與「以樂會客2.0」計畫 重詮客家文化

快訊

中央社／ 台北18日電

自2019年起，客委會與NSO國家交響樂團攜手推動「以樂會客」音樂委託創作計畫；今年「以樂會客2.0」邀請國際級音樂家魏德曼參與指導，希望透過創作重新詮釋客家文化

「以樂會客2.0」計畫由客家子弟、NSO榮譽指揮呂紹嘉擔任總顧問，並邀請集作曲家、演奏家與指揮家於一身的德國音樂家約格．魏德曼（Jörg Widmann）參與指導。除了邀約作曲家創作新作外，也邀請曾參與2019年首屆計畫的台灣作曲家陳可嘉、林京美、顏名秀、李元貞與王怡雯參與，公開徵選青年創作者。

客家委員會藝文傳播處處長廖美玲今天在記者會上表示，客家音樂不僅有傳統山歌，也包含現代歌謠與多樣聲音語彙，「非常開心看到NSO與多位作曲家以專業與創意，讓更多人透過音樂認識台灣、認識客家。」

NSO國家交響樂團執行長郭玟岑表示，在演出中自然而然接觸文化、理解文化，也促進更多認同，「這正是音樂的力量。」郭玟岑說，感謝「以樂會客2.0」計畫總顧問呂紹嘉邀請國際級音樂家魏德曼訪台，感謝客委會一直是台灣最溫柔的後盾，「希望透過音樂讓更多人認識客家、認識台灣。」

自2024年啟動至今，「以樂會客2.0」委創暨國際作曲家工作坊計畫展現多項亮眼成果，逐步實現推動客家音樂創新與拓展國際交流的願景。其中作曲家林京美2024年創作的室內樂作品「絃詠山林」，同年在加州大學聖地牙哥分校（UCSD）完成美國首演，2025年登上維也納與立陶宛兩地演出。

另一位作曲家陳可嘉的作品「家的呼喚」，取材自客家詩人醫師曾貴海的詩作，以細膩的音樂語言詮釋客家文化情感，並於2025年在日本東京三得利音樂廳、被譽為世界百大音樂廳之一的場館進行世界首演，象徵台灣客家音樂創作邁向國際舞台的重要一步。

作曲家李元貞表示，她的作品曾跟著NSO一起出國巡演，「樂團巡演就像在蓋一座美術館，而樂團就是音樂的建築師，能參與其中真的很榮幸，也謝謝大家一路支持鼓勵。」李元貞分享在「以樂會客」計畫中前往美濃與新竹，「更理解客家文化其實某種程度上，正是台灣整體族群的縮影。」

