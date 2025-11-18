國藝會30年大禮 新家降落空總舊大樓帶來新動能

國家文化藝術基金會歡慶成立30週年，文化部長李遠今天宣布大禮，國藝會新家將落腳空總舊辦公大樓，未來將近400坪空間除了辦公，也會有藝文界交流空間，讓夥伴關係更為緊密。

國藝會今天在台灣當代文化實驗場（空總）通信處辦公室舉辦「國藝會30茶會」，邀集藝文界人士共同慶賀，以30週年主題「啟動下一個藝術時刻」，邁向深化公共服務與藝文串聯的新階段。

李遠今天受邀致詞表示，國藝會成立30年，之前跟之後有著無數人為台灣的藝文界出錢出力，「我雖然身不由己、自身難保，但還是去跟行政院申請多了5000萬給Taiwan Top藝文團隊；也確定讓國藝會落腳空總舊辦公大樓，未來國藝會將扮演一個藝文核心動能角色。」

今天活動現場超過200名嘉賓出席，包括國藝會歷屆董監事、歷屆國家文藝獎得主、國藝之友與藝文界人士等等，國藝會董事蕭新煌、建弘文教基金會董事長洪敏弘、國藝會前董事長林曼麗、澳洲駐台辦事處副處長蕾英諾（Ingrid Lennon），以及藝術家潘皇龍、郭建甫及王宇光共同回顧國藝會推動台灣藝文發展的軌跡。

除了政府挹注以及母金孳息外，前董事長林曼麗上任時推動「國藝之友」，也是國藝會推動各項專案堅實的力量之一。林曼麗表示，「國藝之友」不讓企業界認為贊助藝文是不樂之捐，希望藝文真正對企業有所幫助，最終提升整個國家的藝文水準，環環相扣，才能更前瞻性地推動藝文發展。

國藝會董事蕭新煌表示，以他的觀察，國藝會與文化部已經從一開始的委辦單位轉換到夥伴關係，對於藝文界也從補助變成藝文推手；30年來董事會成員因應時代與文化的發展轉變，更加多元化，都是很正面的轉變。

國藝會董事長林淇瀁表示，截至今年9月，國藝會投入補助金額已超過64億800萬元；累積基金總額也來到70.8億元；而充實基金規模的成效，也反映在每年補助總額的提升上，「國藝會即將搬到空總舊辦公大樓，這也宣示在與文化部的夥伴關係下，擴大公共服務的量能，將成為國藝會的全新目標。」

國藝會也發布動畫，以海洋中的鯨魚象徵國藝會，5支短片「鯨之生」、「鯨之躍」、「鯨之詠」、「鯨之聚」、「鯨之夢」分別對應組織營運、獎補助成果、國家文藝獎、民間贊助及國際交流等工作面向。李遠表示，鯨魚一輩子在海底游、尋找牠的家，「其實鯨魚後來發現，自己就是家。」