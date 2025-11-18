快訊

與高市會談後 日銀總裁植田暗示將「漸進式升息」日圓匯率先升後貶

輝達落腳北士科T17、T18！副總裁代表黃仁勳訪蔣萬安 相約這時間簽約

聽新聞
0:00 / 0:00

將納部定專科…感染科新血銳減去年全台僅14人 台大醫：還沒完全放心

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部上周預告，將感染科及重症醫學科納入部定專科。圖／本報資料照片
衛福部上周預告，將感染科及重症醫學科納入部定專科。圖／本報資料照片

衛福部近期公告，要將感染科及重症醫學科納入部定專科，屆時全台合計將有25個部定專科。我國去年僅新增12位感染科專科醫師，難以應對可能的傳染病疫情，衛福部將此舉視為改善人才培育的做法之一。不過，感染科醫師對此並非完全樂觀，擔憂成為部定專科，將被賦予更多任務，若無相應報酬配套，反而恐讓年輕醫師止步。

台大醫院內科部主任、感染症醫學會前秘書長王振泰說，學會目前並未設有專科執照核發人數上限，過去多年來每年新增專科醫師人數約2、30人，但去年銳減至只剩12人，其中台大醫院共招募到3人，占全國4分之1，台大人力足夠，但對其他醫院並非好現象，納入部定專科雖表示政府肯定感染科醫師的能力及付出，但他「一則以喜，一則還沒完全放心。」

王振泰表示，感染科醫師不只看診，還肩負應對新興傳染病重任，納入部定專科只是第一步，需有完整攬才、育才計畫及配套，「除重視之外，要帶來實質層面改變，才比較容易招募新血」，成為部定專科，代表感染科可能被交付更多業務，應有相對應報酬及誘因，「否則對年輕醫師而言，還有其他選擇，未必會選感染科。」

台大醫院內科加護病房主任古世基說，部分醫院人力吃緊，因住院醫師缺乏，剛完成主治醫師訓練的重症醫學科醫師，就要上場擔任值班醫師，面對高風險病人，不少醫院花費薪資，提供薪資、值班費加給，加入部定專科後，期待衛福部以行政作為及相關措施，提供重症醫界相應獎勵，學會在政策溝通及討論上，也能與政府較有效的討論。

古世基說，重症醫學領域多元，包括胸腔科、心臟科，甚至外科、麻醉等科別，照顧病人樣態不同，目前透過聯甄委員會執行訓練，並進行品質監測，納入部定專科，可望讓相關制度由政府明確訂定，確保各家醫院訓練品質，並挹注資源用於醫師訓練。另，也有助強化偏鄉重症照顧，包括使用遠距醫療，確保偏鄉患者醫療品質。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，重症醫學與感染科在修法前歸類為次專科，學會為人民團體，沒有登錄受訓人數的義務，修法為次專科後，「最大關鍵是人力需登錄管理系統」，由中央統一管理發放多少張專科證照，從住院醫師訓練開始，就會訂出各家醫院訓練員額，進行人力管控，也能掌握訓練完後醫師流向，是留在醫院任職還是進入診所，這是納入部定專科最大目的。

目前我國共23部定專科，訓練人數設有天花板，全台每年訓練容額為1550人。劉玉菁表示，新增這2個專科後，會再由衛福部「住院醫師計畫認定委員會（RCC）」討論，決定是由25個專科共享現行1550員額，或增加一定額度。除管理專科醫師的「量」，也會藉由要求各家醫院訓練住院醫師的標準，提升感染科、重症醫學專科醫師的「能」。

醫師 衛福部 人力
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

牡蠣剝殼人力老化、短缺 水試所導入超高壓自動去殼

30歲男未打疫苗染流感亡、4歲童重症插管 流感疫情估：春節前後達高峰

腸病毒疫情反常升高 1個月大女嬰發病2天亡

腸病毒進入流行期 中部1個月大女嬰染病亡累計9例死亡為近6年同期最高

相關新聞

明後天最冷「低溫下探15度」 下周另波東北季風接力發威

東北季風持續影響，北部愈晚愈冷，今晚低溫下探16度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天至後天清晨最低溫，中部以北、宜蘭低溫...

腸病毒病毒株轉變 冬季才進入流行期…疫情估明年1月下旬趨緩

國內近期腸病毒疫情進入流行期，過去腸病毒較易出現在夏季，今年卻是入冬後進入流行期。疾管署發言人曾淑慧表示，主因是社區流行...

台中龍井早產女嬰染腸病毒 併發重症就醫隔天死亡

台中市衛生局今指出，龍井區1名一個月大女嬰疑因感染腸病毒併發重症死亡，昨天經中央實驗室檢出感染伊科病毒11型研判確診。疫...

30歲男未打疫苗染流感亡、4歲童重症插管 流感疫情估：春節前後達高峰

台灣流感及新冠疫情雖然持續下降，但預估12月中旬將再上升，農曆春節前後達到流行期。疾管署防疫醫師林詠青表示，南部30多歲...

桃園機場舉行空難災害防救演習 強化應變量能

桃園國際機場公司今天辦理「114年度空難災害防救演習」，總計共有24個單位、45輛作業車輛及裝備、341人次參演，期望強...

天冷該熱車再上路嗎？ 車商搖頭：傷引擎又不環保

最強冷空氣來襲，中央氣象署指出，明（19）日、後（20）日，溫度將來到最低溫，中部以北局部空曠地區受輻射冷卻影響，低溫下探13、14度，而許多開車民眾也好奇開車前「需要暖車嗎？」對此，汽車廠商Toyota表示，現代汽車不用長時間原地暖車，只要在發動後以「低速行駛」就可以，如果長時間在原地熱車，還可能會傷車傷引擎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。