農糧署推廣國產水果 年底將推3新繪本向下扎根

中央社／ 新北18日電
農業部農糧署114年結合全台20所學校、8間圖書館等推廣食農教育，介紹優質國產水果，預計年底再推3新繪本，以酪梨、柳丁、釋迦為主題，讓國產水果文化持續向下扎根。圖／中央社
農業部農糧署114年結合全台20所學校、8間圖書館等推廣食農教育，介紹優質國產水果，預計年底再推3新繪本，以酪梨、柳丁、釋迦為主題，讓國產水果文化持續向下扎根。圖／中央社

農業部農糧署今年結合全台20所學校、8間圖書館等，以繪本故事、親子遊戲等方式推廣食農教育，向學童介紹優質國產水果，預計年底再推3新繪本，讓國產水果文化持續向下扎根。

農業部農糧署輔導財團法人農村發展基金會辦理「國產水果親子食農教育推廣計畫」，今天在新北市立圖書館辦理成果發表會，表揚合作學校及圖書館等單位。

農糧署表示，111年起推出「親親田園 食農讀本」3套系列繪本，向學童介紹台灣的優質水果，例如芒果、鳳梨、番石榴、紅龍果及香蕉等，今年更攜手全台20間學校、2千多位師生及8間圖書館一起推廣，結合說故事、親子遊戲、DIY手作等，將食農教育融入校園與社區。

農糧署主任秘書陳立儀說，推動食農教育的意義在於從小扎根，「農」是所有食的基礎，讓小朋友了解食物從哪裡來、台灣生產哪些蔬菜水果，對這些有基礎認識後，長大就自然會愛用愛吃國產蔬菜水果。

陳立儀指出，台灣每年從國外進口水果約30萬公噸，佔國內水果總產量9％至10％，希望透過食農教育逐漸提高國產水果消費力。同時，愛用台灣國產品也是愛護地球的表現，以國產水果取代進口水果，達到節能省碳效果。

現場導覽人員介紹，農糧署目前已推出3套9本繪本，包括「鳳梨偶像拚出道」、「葡德正神」、「小仙紅龍果變形記」等，十分受小朋友歡迎，今年底將再以3種水果酪梨、柳丁、釋迦為主題，新推出3本繪本，讓學童認識更多優質國產水果。

導覽員說，食農繪本除了介紹推廣優質的國產水果之外，也有一本繪本專門介紹檳榔，說明檳榔對人體、環境的危害，同時引導小朋友思考可用什麼作物取代檳榔，建立正確的農業知識與觀念。

水果 食農教育 農糧署
