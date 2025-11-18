一到冬天就皮膚乾癢！中醫授3招改善體質 告別「冬季癢」

天氣轉涼，因皮膚乾癢而就診的患者明顯增加，中醫師陳威震表示，秋冬氣溫降低、空氣乾燥，易使皮膚油脂分泌減少、水分流失，導致皮膚發癢。有些人以為是洗澡清潔不夠乾淨，結果過度清洗讓皮膚更脆弱、乾燥；「冬季癢」症狀，可以從辨證用藥、針灸與穴位按摩、生活調整來改善。

陳威震指出，台灣氣候潮濕悶熱，許多人深受「癢癢病」之苦，每當季節轉換、天氣變化或壓力累積削弱免疫系統時，就可能出現皮膚搔癢、紅腫、脫屑，甚至濕疹、蕁麻疹等問題。不少人長年倚賴抗組織胺或類固醇來緩解症狀，常常治標不治本，且有骨質疏鬆、高血糖、高血壓等潛在副作用。

「皮膚病，其實是體內失衡的訊號。」陳威震強調，中醫療法從體質根源著手，幫助身體由內而外重建平衡，擺脫過敏反覆發作的困擾。中醫認為「有諸內，必形諸外」，皮膚問題反映了臟腑功能、氣血運行和體內濕熱寒燥等失衡狀態，治療方式要根據不同體質，運用內外兼治從根本上調理。

陳威震說，皮膚過敏體質常見包含四種：濕熱蘊結型、血虛風燥型、脾虛濕盛型、肝鬱氣滯型。

1.濕熱蘊結型 好發於夏季或喜食辛辣、油炸、甜食的人。 症狀：皮膚紅腫、灼熱、滲液，甚至化膿、癢感劇烈。 調理方向：清熱解毒、祛濕止癢。 2.血虛風燥型 長期熬夜、壓力大、飲食不均衡者，容易氣血虧虛。 症狀：皮膚乾燥、脫屑，夜間癢感更重。 調理方向：養血潤燥、疏風止癢。 3.脾虛濕盛型 腸胃功能不佳、易疲倦、大便稀。 症狀：常見皮膚反覆搔癢，分泌黏液，對特定食物過敏。 調理方向：健脾化濕、強化消化吸收。 4.肝鬱氣滯型 情緒壓力導致肝氣鬱結，影響氣血運行。 症狀：皮膚問題多出現在身體兩側，常伴隨情緒波動加重。 調理方向：疏肝理氣、解鬱止癢。

陳威震指出，中醫可從三管齊下，從根本改善體質，首先是辨證用藥，內服調理體內環境。中醫講究「因人施治」，根據不同體質開立個別化藥方。另可運用針灸與穴位按摩，疏通氣血、止癢降敏。推薦曲池穴（手肘外側）緩解癢感；血海穴（大腿內側）可改善濕疹；足三里（膝下三寸）有助於健脾益氣。

另外，可透過生活調整，改善作息與飲食、穩定體質。陳威震分享5招日常保健，提升身體整體免疫力。