與高市會談後 日銀總裁植田暗示將「漸進式升息」日圓匯率先升後貶

輝達落腳北士科T17、T18！副總裁代表黃仁勳訪蔣萬安 相約這時間簽約

宜蘭鐵路高架化送行政院審議 地方盼124年通車

中央社／ 宜蘭縣18日電

宜蘭縣政府指出，交通部今天已將「宜蘭羅東鐵路高架化綜合規劃」送交行政院審議，縣府感謝相關單位長期協助推動，並懇請行政院加速核定，力拚124年順利通車。

縣府交通處表示，總經費新台幣501.54億元的「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，範圍由四城站南端至冬山排水橋，全長約16.1公里（含已高架3.7公里），將宜蘭、二結、中里、羅東等4車站改建為高架及新增縣政中心1站。完工後，可消除現有9處鐵路平交道，改善交通瓶頸與安全事故，縫合鐵路兩側土地整體規劃，帶動地方產業發展。

交通處指出，民國109年10月行政院核定這項計畫的可行性研究報告，並由交通部繼續辦理綜合規劃。案經交通部鐵道局完成綜合規劃及環評相關作業，已依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」，於今年10月完成交通部審查及報告書修正作業，並於今天陳報至行政院審議。

交通處表示，縣府今天也正式行文給交通部，希望再次爭取將這項計畫的地方配合款由原約105.94億元，調降至57.49億元，以減輕地方財政負擔。

行政院 交通部 宜蘭
相關新聞

明後天最冷「低溫下探15度」 下周另波東北季風接力發威

東北季風持續影響，北部愈晚愈冷，今晚低溫下探16度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天至後天清晨最低溫，中部以北、宜蘭低溫...

腸病毒病毒株轉變 冬季才進入流行期…疫情估明年1月下旬趨緩

國內近期腸病毒疫情進入流行期，過去腸病毒較易出現在夏季，今年卻是入冬後進入流行期。疾管署發言人曾淑慧表示，主因是社區流行...

台中龍井早產女嬰染腸病毒 併發重症就醫隔天死亡

台中市衛生局今指出，龍井區1名一個月大女嬰疑因感染腸病毒併發重症死亡，昨天經中央實驗室檢出感染伊科病毒11型研判確診。疫...

30歲男未打疫苗染流感亡、4歲童重症插管 流感疫情估：春節前後達高峰

台灣流感及新冠疫情雖然持續下降，但預估12月中旬將再上升，農曆春節前後達到流行期。疾管署防疫醫師林詠青表示，南部30多歲...

桃園機場舉行空難災害防救演習 強化應變量能

桃園國際機場公司今天辦理「114年度空難災害防救演習」，總計共有24個單位、45輛作業車輛及裝備、341人次參演，期望強...

天冷該熱車再上路嗎？ 車商搖頭：傷引擎又不環保

最強冷空氣來襲，中央氣象署指出，明（19）日、後（20）日，溫度將來到最低溫，中部以北局部空曠地區受輻射冷卻影響，低溫下探13、14度，而許多開車民眾也好奇開車前「需要暖車嗎？」對此，汽車廠商Toyota表示，現代汽車不用長時間原地暖車，只要在發動後以「低速行駛」就可以，如果長時間在原地熱車，還可能會傷車傷引擎。

