宜蘭鐵路高架化送行政院審議 地方盼124年通車
宜蘭縣政府指出，交通部今天已將「宜蘭羅東鐵路高架化綜合規劃」送交行政院審議，縣府感謝相關單位長期協助推動，並懇請行政院加速核定，力拚124年順利通車。
縣府交通處表示，總經費新台幣501.54億元的「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，範圍由四城站南端至冬山排水橋，全長約16.1公里（含已高架3.7公里），將宜蘭、二結、中里、羅東等4車站改建為高架及新增縣政中心1站。完工後，可消除現有9處鐵路平交道，改善交通瓶頸與安全事故，縫合鐵路兩側土地整體規劃，帶動地方產業發展。
交通處指出，民國109年10月行政院核定這項計畫的可行性研究報告，並由交通部繼續辦理綜合規劃。案經交通部鐵道局完成綜合規劃及環評相關作業，已依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」，於今年10月完成交通部審查及報告書修正作業，並於今天陳報至行政院審議。
交通處表示，縣府今天也正式行文給交通部，希望再次爭取將這項計畫的地方配合款由原約105.94億元，調降至57.49億元，以減輕地方財政負擔。
