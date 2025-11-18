快訊

明後天最冷「低溫下探15度」 下周另波東北季風接力發威

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
東北季風持續影響，北部愈晚愈冷，今晚低溫下探16度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天至後天清晨最低溫，中部以北、宜蘭低溫約15、16度，周末東北季風減弱、各地暫時回暖，但下周一又有另波東北季風增強，桃園以北、東半部降雨增加，連帶氣溫也下降。

黃恩鴻說，周五起持續受到東北季風影響，今晚北台灣低溫下探16度，中南部、花東約17度；明（19日）清晨中部以北、宜蘭低溫下探15、16度，南部、花東17、18度，局部沿海空曠地區再降1至2度。

周三、周四（19、20日）清晨最低溫，中部以北、宜蘭約15、16度，南部、花東約17、18度；周四白天至周五（20、21日）略回溫，但幅度不高，感受偏涼，直到周末（22、23日）東北季風減弱，各地溫度才明顯回升，西半部高溫甚至回溫到27至30度。

但下周一至下周四（24至27日）受到下一波東北季風增強影響，但其強度較弱，各地溫度降至18、19度。黃恩鴻表示，今年首波大陸冷氣團尚未有出現的跡象。先前最早出現的大陸冷氣團是在1957年10月8日，最晚為1994年1月4日，而在11、12月期間都有機會迎來大陸冷氣團，11月底至12月初再來觀察是否有跡象。

雨勢部分，黃恩鴻指出，明天雨勢趨緩，桃園以北、宜蘭、花蓮有局部短暫降雨，竹苗、花東有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

周四、周五雨勢再減少、降雨範圍也縮小，桃園以北、東部有局部短暫降雨，其他地區為多雲的天氣；周六、周日東北季風減弱，僅剩基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

下周一至下周四受到另波東北季風增強影響，桃園以北、東半部有零星短暫降雨，尤其迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東北部降雨明顯，但周二雨勢會稍微轉乾。

