屏東萬丹登革熱控制關鍵期 疾管署副署長南下視察

中央社／ 台北18日電

衛福部疾管署日前公布萬丹鄉本土群聚共造成3例本土登革熱，正值疫情控制關鍵期，疾管署副署長林明誠今天南下屏東，了解當地環境風險及防治工作推動情形。

衛生福利部疾病管制署長羅一鈞告訴中央社記者，屏東縣萬丹鄉群聚已經7天沒有新增病例，初步評估後續疫情擴大可能較低，但是仍需持續監測至12月8日。

屏東縣萬丹鄉出現登革熱本土群聚疫情，共造成高雄鳳山1例、屏東萬丹2例確診。林明誠今天南下屏東，赴萬丹鄉拜訪當地村長及市場管理員，並至元泰街市場周邊了解當地環境風險及防治工作推動情形；隨後拜會屏東縣副縣長黃國榮，就登革熱疫情防治策略交換意見及提供建議。

林明誠指出，目前為萬丹鄉本土登革熱疫情控制的關鍵期，需密切觀察疫情變化。屏東縣在得知高雄市確定病例曾有元泰街市場活動史，及於當地出現本土病例後，即積極安排市場周邊及個案居住、活動地擴大範圍強制孳生源清除與緊急噴藥撲殺病媒蚊、加強當地攤商健康監測與擴大採檢，相當值得肯定。

林明誠提醒，目前南部氣候條件仍適合病媒蚊生長，民眾務必持續落實積水容器「巡、倒、清、刷」。疾管署將持續派員加強屏東縣疫情熱區孳生源巡察及監測疫情發展，共同合作控制登革熱疫情。

疾管署統計，今年截至11月17日累計29例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市14例、桃園市7例、台南市3例、屏東縣2例、宜蘭縣、台北市及新北市各1例，無重症及死亡病例；另累計231例境外移入病例，為近6年同期第3高，東南亞國家移入89.6%最多，以印尼61例為多，其次為越南58例。

屏東縣 疫情 登革熱
相關新聞

明後天最冷「低溫下探15度」 下周另波東北季風接力發威

東北季風持續影響，北部愈晚愈冷，今晚低溫下探16度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天至後天清晨最低溫，中部以北、宜蘭低溫...

腸病毒病毒株轉變 冬季才進入流行期…疫情估明年1月下旬趨緩

國內近期腸病毒疫情進入流行期，過去腸病毒較易出現在夏季，今年卻是入冬後進入流行期。疾管署發言人曾淑慧表示，主因是社區流行...

台中龍井早產女嬰染腸病毒 併發重症就醫隔天死亡

台中市衛生局今指出，龍井區1名一個月大女嬰疑因感染腸病毒併發重症死亡，昨天經中央實驗室檢出感染伊科病毒11型研判確診。疫...

30歲男未打疫苗染流感亡、4歲童重症插管 流感疫情估：春節前後達高峰

台灣流感及新冠疫情雖然持續下降，但預估12月中旬將再上升，農曆春節前後達到流行期。疾管署防疫醫師林詠青表示，南部30多歲...

桃園機場舉行空難災害防救演習 強化應變量能

桃園國際機場公司今天辦理「114年度空難災害防救演習」，總計共有24個單位、45輛作業車輛及裝備、341人次參演，期望強...

你「多慧」保養頭皮?「洗頭」進化到「頭皮醫美護理」！女神李多慧也推薦的「頭皮肌底瓶」：煥活油水平衡，3週搞定油屑癢、重啟健康蓬鬆髮！

每天早上出門前，還沒走出家門，鏡子裡那片「油光頭皮＋塌髮線」就先宣告失守？才剛脫下安全帽，頭皮就開始發癢，一整天下來頭髮黏膩到不敢撥？這些惱人的狀況，其實不是「沒洗乾淨」，而是頭皮肌底出了問題。頭皮狀

