19、20日清晨最冷 中部以北、宜蘭低溫下探15度

中央社／ 台北18日電
明天至21日持續受東北季風影響，明天及20日的清晨最冷，21日白天略回溫，週末則是各地明顯回溫。圖／聯合報系資料照
氣象署表示，明天、20日清晨是本週最冷的2天，中部以北、宜蘭低溫約攝氏15、16度，局部地區可能再低1、2度；預估21日白天略為回溫，週末2天氣溫回升較明顯，各地高溫約28至30度。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天至21日持續受東北季風影響，明天及20日的清晨最冷，21日白天略回溫，週末則是各地明顯回溫。

氣溫方面，黃恩鴻表示，預估明天、20日清晨中部以北、宜蘭低溫約15、16度，南部花東17、18度，各沿海空曠地區或近山區平地可能會再低1、2度；21日白天略為回溫；22、23日氣溫回升較明顯，各地高溫約26至30度，低溫約18至28度，中南部地區要留意日夜溫差。

黃恩鴻指出，明天水氣是逐漸減少的過程，降雨範圍仍廣，桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區及恆春半島有零星短暫雨；接著一直到週末雨區逐漸縮減，22、23日東北季風減弱，以基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨為主，其他地區為多雲到晴。

黃恩鴻提到，觀察下一波東北季風24日起增強、25日影響，水氣再增多，桃園以北、東半部易有短暫雨；但冷空氣不如現在這波，北部、宜花地區高溫約23、24度，低溫約18、19度。

黃恩鴻提醒，東北季風影響期間，台南以北、花東地區及恆春半島沿海空曠地區，要留意較強陣風。

