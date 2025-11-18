快訊

輝達落腳北士科T17、T18！副總裁代表黃仁勳訪蔣萬安 相約這時間簽約

財劃法會議只給一張A4紙？蘇俊賓：沒公式就要求背書 高雄、台南都不滿

分「他字案」查黃國昌貪汙？法界：查不出來就放檢察長的抽屜

LINE WEBTOON原創《黑盒子》影視化 登Netflix台灣周排行榜第一

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

由LINE WEBTOON原創作品改編的LINE原創影集《黑盒子》（The Black Box）自10月31日上線後，強勢奪下 Netflix台灣周排行榜冠軍（11月3日～11月9日）。影集熱播也帶動原著漫畫的閱讀熱潮，瀏覽量相較於影集上線前一個月激增約10倍，成功帶動原著與影集間的正向循環。

《黑盒子》是 LINE WEBTOON 於 2014 年進軍台灣市場後，在第一屆原創網漫創作大賽中所發掘的代表作之一，透過文策院「潛力改編文本」媒合，由LINE台灣拿下影視改編權。

《黑盒子》自2017年6月起連載至今，已更新至第364話，累積瀏覽量突破5,500萬次。這部作品以短篇故事形式連載，精準地剖開人性陰影，製造出讓讀者感到「頭皮發麻」的恐怖餘韻，在台灣的驚悚漫畫中，是一部風格鮮明且長期占據LINE WEBTOON恐怖排行榜前列的經典之作。漫畫中《黑盒子》主篇章故事講述一名活了一萬年的男子，因偶然獲得能與他人交換時間的神祕「黑盒子」，在延續生命的過程中，陷入接連不斷的抉擇與衝突，情節緊湊且充滿懸疑張力。

作者Pony表示：「作品能被改編成影集，對創作者而言是難得且令人振奮的經驗。沒有LINE WEBTOON就不會有這部作品的誕生，感謝平台與編輯部長期以來的發掘與支持，讓《黑盒子》能被更多人看見，也讓我得以專注創作，持續連載近十年。」

LINE WEBTOON台灣事業部總經理林昇禧則表示，《黑盒子》的成功顯示出台灣原創作品生態系在作品完成度與影視化潛力上皆具備高度競爭力。未來持續挖掘優秀的台灣原創作品，並透過影視化等多元 IP 延伸，讓更多讀者與創作者能在 LINE WEBTOON 上相遇，持續擴大台灣網漫市場的發展。

漫畫 黑盒子 Netflix
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

模特大賽廣東賽區 大齡、豐腴女子奪冠 網友坐不住了

女星倒退嚕硬上 張軒睿「斷腿分身」驚悚嚇爛：不要碰我！

女神現身！李雅英出席新北耶誕城開城儀式 馬戲大秀、光雕點亮盛典

新北耶誕城明開城！LINE FRIENDS打造馬戲嘉年華

相關新聞

明後天最冷「低溫下探15度」 下周另波東北季風接力發威

東北季風持續影響，北部愈晚愈冷，今晚低溫下探16度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天至後天清晨最低溫，中部以北、宜蘭低溫...

腸病毒病毒株轉變 冬季才進入流行期…疫情估明年1月下旬趨緩

國內近期腸病毒疫情進入流行期，過去腸病毒較易出現在夏季，今年卻是入冬後進入流行期。疾管署發言人曾淑慧表示，主因是社區流行...

台中龍井早產女嬰染腸病毒 併發重症就醫隔天死亡

台中市衛生局今指出，龍井區1名一個月大女嬰疑因感染腸病毒併發重症死亡，昨天經中央實驗室檢出感染伊科病毒11型研判確診。疫...

30歲男未打疫苗染流感亡、4歲童重症插管 流感疫情估：春節前後達高峰

台灣流感及新冠疫情雖然持續下降，但預估12月中旬將再上升，農曆春節前後達到流行期。疾管署防疫醫師林詠青表示，南部30多歲...

桃園機場舉行空難災害防救演習 強化應變量能

桃園國際機場公司今天辦理「114年度空難災害防救演習」，總計共有24個單位、45輛作業車輛及裝備、341人次參演，期望強...

你「多慧」保養頭皮?「洗頭」進化到「頭皮醫美護理」！女神李多慧也推薦的「頭皮肌底瓶」：煥活油水平衡，3週搞定油屑癢、重啟健康蓬鬆髮！

每天早上出門前，還沒走出家門，鏡子裡那片「油光頭皮＋塌髮線」就先宣告失守？才剛脫下安全帽，頭皮就開始發癢，一整天下來頭髮黏膩到不敢撥？這些惱人的狀況，其實不是「沒洗乾淨」，而是頭皮肌底出了問題。頭皮狀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。