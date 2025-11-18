LINE WEBTOON原創《黑盒子》影視化 登Netflix台灣周排行榜第一

由LINE WEBTOON原創作品改編的LINE原創影集《黑盒子》（The Black Box）自10月31日上線後，強勢奪下 Netflix台灣周排行榜冠軍（11月3日～11月9日）。影集熱播也帶動原著漫畫的閱讀熱潮，瀏覽量相較於影集上線前一個月激增約10倍，成功帶動原著與影集間的正向循環。

《黑盒子》是 LINE WEBTOON 於 2014 年進軍台灣市場後，在第一屆原創網漫創作大賽中所發掘的代表作之一，透過文策院「潛力改編文本」媒合，由LINE台灣拿下影視改編權。

《黑盒子》自2017年6月起連載至今，已更新至第364話，累積瀏覽量突破5,500萬次。這部作品以短篇故事形式連載，精準地剖開人性陰影，製造出讓讀者感到「頭皮發麻」的恐怖餘韻，在台灣的驚悚漫畫中，是一部風格鮮明且長期占據LINE WEBTOON恐怖排行榜前列的經典之作。漫畫中《黑盒子》主篇章故事講述一名活了一萬年的男子，因偶然獲得能與他人交換時間的神祕「黑盒子」，在延續生命的過程中，陷入接連不斷的抉擇與衝突，情節緊湊且充滿懸疑張力。

作者Pony表示：「作品能被改編成影集，對創作者而言是難得且令人振奮的經驗。沒有LINE WEBTOON就不會有這部作品的誕生，感謝平台與編輯部長期以來的發掘與支持，讓《黑盒子》能被更多人看見，也讓我得以專注創作，持續連載近十年。」

LINE WEBTOON台灣事業部總經理林昇禧則表示，《黑盒子》的成功顯示出台灣原創作品生態系在作品完成度與影視化潛力上皆具備高度競爭力。未來持續挖掘優秀的台灣原創作品，並透過影視化等多元 IP 延伸，讓更多讀者與創作者能在 LINE WEBTOON 上相遇，持續擴大台灣網漫市場的發展。