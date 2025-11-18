台中龍井早產女嬰染腸病毒 併發重症就醫隔天死亡

台中市衛生局今指出，龍井區1名一個月大女嬰疑因感染腸病毒併發重症死亡，昨天經中央實驗室檢出感染伊科病毒11型研判確診。疫調發現，個案為本國籍低體重早產兒，出生1個月後，9日陸續出現食慾及活動力不佳等狀況，就醫後收治加護病房，雖經醫療團隊全力救治，病情仍快速變化，不幸於隔日去世。

衛生局說，據統計，今年全國累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，其中台中市有6例，皆為伊科病毒11型。呼籲準媽媽應提高警覺，如有發燒、腹瀉等症狀應盡快就醫。生產前14天內若曾出現不適，務必主動告知產房醫護人員，並落實手部衛生與環境清潔消毒，以降低病毒傳播風險、守護新生兒健康。

另外，疾管署監測資料顯示，國內腸病毒門急診就診人次上周大於1萬1千人次標準，公告國內進入腸病毒流行期。台中市從上個月26日到本月15日的近3周腸病毒門診和急診人次都較去年同期低，但衛生局仍提醒市民應正確勤洗手及時常做環境清消，留意腸病毒重症風險。

腸病毒門診人次分別為1246人次、1237人次及1363人次，較去年同期的2630人次、2826人次及2851人次為低。近3周急診就診人次分別為27人次、26人次及47人次，較去年同期的79、56及60人次為低。

衛生局長曾梓展說，腸病毒感染通常症狀輕微，如喉嚨痛、發燒、嘔吐、腹瀉等，有些人可能會出現疲倦和無力，5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症的高危險群，如出現不適症狀請盡速就醫。