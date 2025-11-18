罕見！腸病毒病毒株轉變 冬季才進入流行期 疫情估明年1月下旬趨緩

國內近期腸病毒疫情進入流行期，過去腸病毒較易出現在夏季，今年卻是入冬後進入流行期。疾管署發言人曾淑慧表示，主因是社區流行型別已由先前以伊科病毒11型為主，轉為柯沙奇A型病毒所致，從好發於新生兒的型別轉為幼兒染疫居多，因此疫情呈現上升趨勢，預估明年一月下旬放寒假後會趨緩。

曾淑慧說，伊科病毒11型主要感染新生兒，對較大幼兒雖然也可能造成感染，但多半症狀不明顯，因此在監測上較不易出現大量個案。去年下半年至今年初，國內皆以伊科病毒為主流行型別。

曾淑慧表示，不過近期流行株已轉為柯沙奇A型病毒，此類型常感染幼兒，且症狀較明顯，包括手足口病、疱疹性咽峽炎等，使整體病例數更容易被發現並快速上升。

曾淑慧說，今年的情況並非首次冬季爆發腸病毒疫情，2016年、2018年及2024年皆曾出現入冬後才進入流行期的情況。預估未來數周個案仍將持續增加。依經驗，腸病毒疫情往往會在寒假後、學童返校後逐漸下降。今年寒假落在一月下旬，預估疫情將從現在一路延續至明年1月至2月。

疾管署提醒，家長與幼兒園須加強留意孩童健康狀況，落實勤洗手、生病在家休息等措施，才能有效減少病毒傳播。