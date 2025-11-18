天冷該熱車再上路嗎？ 車商搖頭：傷引擎又不環保

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
開車前是否要暖車？車商分享正確方式。示意圖／ingimage
最強冷空氣來襲，中央氣象署指出，明後（19日、20日）兩天溫度將來到最低溫，中部以北局部空曠地區受輻射冷卻影響，低溫下探13、14度，而許多民眾也好奇開車前「需要暖車嗎？」對此，汽車廠商TOYOTA表示，現代的汽車不用長時間原地暖車，只要在發動後以「低速行駛」就可以，如果長時間在原地熱車，還可能會傷車傷引擎。

TOYOTA廠商在「TOYOTA車主小學堂」解釋，暖車是為了在引擎發動後，在低轉速下慢慢達到工作溫度，藉此讓機油開始有潤滑的效果，以防引擎在無機油潤滑的狀況下運轉，傷害到引擎機件，但現在的車輛其實無須特別原地熱車，只要讓車低速行駛一段時間就可達到熱車效果。

另外中古車SAVE認證車也指出，一般來說，需要熱車的原因主要是因為長時間靜置車輛時，機油會靜置在變速箱下半部。如果原地熱車只有發動機在動，其他地方沒有作動，底部的機油是沒有辦法帶到上半部的。

再加上原地熱車溫度爬升比較慢，因此一般並不建議原地怠速熱車，有些長輩認為原地熱車越久越好，這其實是「不正確的」，不只傷車，而且還會因為燃燒不完全的廢氣進入機油裡，讓機油劣化造成積碳，同時大量廢氣不但不環保，可能也會造成鄰居抗議。

最後SAVE認證車也分享熱車方法：

原地怠速熱車很容易傷害發動機，因此在發動後30秒至一分鐘，駕駛可以先調整一下安全帶與座位，之後再使用低轉速緩慢行駛的方法熱車，待發動機溫度上升至正常工作溫度後(約3∼5分鐘)，就可以恢復正常駕駛。

×

