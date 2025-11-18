30歲男未打疫苗染流感亡、4歲童重症插管 流感疫情估：春節前後達高峰

台灣流感及新冠疫情雖然持續下降，但預估12月中旬將再上升，農曆春節前後達到流行期。疾管署防疫醫師林詠青表示，南部30多歲有高血壓病史男性未接種本劑流感疫苗，因引發心血管併發症，轉到加護病房治療仍出現腦出血等症狀，研判流感併發的呼吸衰竭和腦出血後亡；南部無潛在病史4歲的男童出現症狀後，有呼吸衰竭插管治療，目前住院6天，生命徵象穩定。提醒高風險族群需要盡速施打。

林詠青說，南部有高血壓病史的30幾歲男性，本身沒有接種本季的流感疫苗，在10月下旬開始有一些發燒跟喉嚨痛的症狀，後來因高血壓心血管的併發症到急診就醫，經過手術治療後，轉到加護病房照護。

林詠青表示，不過他轉到加護病房的隔天就出現了呼吸窘迫和低血氧的狀況，胸部x光有肺炎，確診A型流感跟細菌的感染，給抗生素跟流感抗病毒藥物治療，後續因病發腦出血跟休克，經過治療無效，約住院2周後，在11月上旬不幸的過世，醫師研判死因是流感併發的呼吸衰竭和腦出血。

而另一名南部的4歲的男童，本身沒有潛在病史，在2022跟2023年都有接種過流感疫苗，不過今年還沒有接種流感疫苗，他在11月上旬的時陸續出現高燒、咳嗽和流鼻水等呼吸道的症狀，曾經有到診所就醫開立口服的藥物，不過發病一周後又出現食欲跟活動力下降，然後有呼吸喘、咳嗽、有痰。

林詠青說，到急診發現血氧偏低，而且有呼吸困難的狀況，做了流感快篩是A型流感的陽性，因呼吸衰竭插管就轉送加護病房，並給流感抗病毒藥物，目前住院的第6天，目前的生命徵象還算穩定，持續治療中。

林詠青表示，有發現說他的同住的接觸者及他幼兒班的同學都有流感症狀，可能是在社區或家戶裡面造成感染。提醒大家年紀輕或小小孩還是都有可能是感染流感並造成重症或死亡的高風險群。所以還是盡早施打。

依據疾管署監測資料顯示，上周類流感門急診就診計9萬3247人次，較前一周下降9.1%；另近7日新增42例流感併發重症病例10例H1N1、30例H3N2、2例A未分型，及10例死亡4例H1N1、6例H3N2。而新冠疫情目前處低點波動，上周新冠門急診就診計1161人次，較前一周下降9.9%，主流變異株為NB.1.8.1。