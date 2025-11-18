聽新聞
打一針「腸癌死亡率砍半」？研究曝瘦瘦針三途徑抗癌效果 肥胖族群受益最大
瘦身藥物竟可能成為抗癌新希望？復健科醫師王思恒分享最新研究，揭示原先用於控制血糖與減重的「瘦瘦針」，或許能成為治療大腸癌的新希望。研究結果顯示，使用「瘦瘦針」這種GLP-1類藥物的病患，五年內死亡率明顯下降，其中BMI大於35的患者效果尤為明顯。
復健科醫師王思恒在臉書發文指出，來自加州大學聖地牙哥分校的研究團隊，分析超過6,800名大腸癌患者的病歷資料，結果顯示，使用GLP-1類藥物的患者五年內死亡率僅15.5%，反觀未使用者則高達37.1%。換句話說，死亡風險幾乎減半，特別是BMI超過35的族群，改善幅度更為明顯。
科學家推測，這些藥物能降低全身性發炎反應、調節代謝環境，減少癌細胞生長所需的「養分」。王思恒進一步解釋，肥胖被視為多種癌症的高風險因子，因其伴隨慢性發炎和代謝壓力，而這類藥物恰好能透過三個途徑，在這些面向「降溫」。
1.減少體內發炎
幫身體「滅火」，改善腫瘤微環境。
2.改善胰島素敏感性
讓血糖不再成為癌細胞的能量來源。
3.抑制腫瘤生長
實驗數據暗示，藥物可能對腫瘤產生抑制作用，甚至誘導癌細胞自毀。
儘管數據令人振奮，王思恒仍提醒，這屬於觀察性研究，尚無法確認藥物與降低死亡風險之間的因果關係，在臨床試驗出爐前，GLP-1藥物不宜視為抗癌解方，不過，對肥胖族群與大腸癌患者而言，這項研究至少帶來新的希望。
