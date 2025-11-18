腸病毒疫情反常升高 1個月大女嬰發病2天亡

疾管署今天表示，11月9至15日國內腸病毒門急診就診人次共1萬1223人次，新增1個多月大的女嬰染伊科病毒11型發病2天死亡，研判疫情反常進入流行期，估到明年放寒假才會降溫。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在例行疫情週報表示，國內腸病毒疫情上升，11月9日至15日門急診就診計1萬1223人次，較前週1萬806人次上升3.9%，達流行閾值1萬1000人次，研判進入流行期。

國內新增1例腸病毒感染併發重症死亡，防疫醫師林詠青指出，個案為中部1個月大女嬰，本身早產，9月下旬出生，在11月上旬食慾和活動力下降，尿量減少，至急診發現血壓偏低，抽血檢查顯示發炎指數和肝功能指數都上升，白血球增加、血小板低下、凝血功能異常。

林詠青說明，醫師當下懷疑個案有敗血症，因此緊急收加護病房，但仍在住院隔天，就發生意識狀態改變，血壓也量不到，經過急救仍未改善，於當日不幸過世；後續個案檢體檢出腸病毒家族中的伊科病毒11型腸病毒，研判為腸病毒重症造成死亡。

疫調狀況，林詠青說明，個案出生後住院同病房工作人員與嬰兒都無疑似症狀，案母則曾於10月中下旬有呼吸道症狀，此期間雖有暫停探視，但成人感染腸病毒時症狀不明顯，不排除是同住家人在無明顯症狀時傳播、或有其他感染來源。

今年腸病毒反常在夏季無明顯流行，在秋末才流行。曾淑慧解釋，是因腸病毒在今年1、2月脫離流行期後，主要流行病毒株轉換為伊科病毒11型，其感染幼兒後症狀不明顯，較不易監測；近期轉換流行克沙奇A型，易造成幼兒手足口病、咽峽炎等，因此進入流行期，估計未來幾週個案數會持續增加，1月下旬寒假後才會下降。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，近4週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A5型。今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例（含9例死亡），為近6年同期最高；其中以感染伊科病毒11型17例為多，且新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例。

李佳琳表示，研判疫情還會持續，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。