流感疫苗剩不到90萬劑！疾管署：日本流感疫情提前 赴日韓建議自費接種

截至今年11月17日，公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，新冠疫苗接種累計132.9萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種7461 人次。目前全台流感疫苗約剩90萬劑，籲符合資格民眾應盡速接種，是否增購流感疫苗仍在評估中。疾管署發言人曾淑慧表示，日本流感疫情提前一個月進入流行期，準備赴日韓、歐美等國家建議自費接種。

依據疾管署監測資料顯示，上周類流感門急診就診計9萬3247人次，較前一周下降9.1%；另外，近7天新增42例流感併發重症病例，有10例是H1N1、30例H3N2、2例A未分型，及10例死亡中，有4例H1N1、6例H3N2。

全球流感病毒陽性率於近期處低點穩定，流行型別以A型為多，鄰近國家如日本、南韓疫情呈上升趨勢，中國近期活動度及陽性率皆上升，東亞、東南亞主要流行型別為A型流感的H3N2；北歐、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率也皆上升，主要流行型別為A型流感的H1N1及H3N2。

而新冠疫情目前處低點波動，上周新冠門急診就診計1161人次，較前一周下降9.9%，主流變異株為NB.1.8.1。全球近期新冠病毒陽性率呈波動下降趨勢，僅非洲及東地中海區署，包含印度、孟加拉、泰國、印尼等11個國家的陽性率增加。

新冠疫情的全球流行變異株，以XFG占比最高、其次為NB.1.8.1。鄰近國家地區如中國、香港、日本、南韓的流行變異株仍以NB.1.8.1占比為高。

曾淑慧說，流感疫苗接種為歷年同期最高，預估有部分縣市將於12月初打完，而新冠疫苗接種也比去年踴躍，其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占82%為多，95%未接種本季流感疫苗，呼籲高風險民眾盡速接種，至於會不會增購仍在看施打狀況及流感疫情情況，持續討論中。

曾淑慧表示，其中日本的流感疫情其實跟台灣今年有點類似，都提早一個月左右進入流行期，往年大概11月會進入流行期，不過今年大概是9月底、10月初左右就進入流行期，且最近一周是快速上升，較上周多1.5倍個案數急劇增加。

曾淑慧說，對民眾而言如果屬於高風險個案，屬於公費接種的對象，那就盡早要去接種流感疫苗，才能夠及早得到保護力，如果不是公費接種對象，可以跟醫師來討論來評估是不是有需要自費接種。