快訊

金句爆紅！「從從容容、游刃有餘」排字登共艦 王世堅回應了

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

聽新聞
0:00 / 0:00

流感疫苗剩不到90萬劑！疾管署：日本流感疫情提前 赴日韓建議自費接種

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
目前全台流感疫苗約剩90萬劑，疾管署發言人曾淑慧提醒，符合資格的11類民眾可以盡速接種，而流感疫苗是否增購仍在評估。記者翁唯真／攝影
目前全台流感疫苗約剩90萬劑，疾管署發言人曾淑慧提醒，符合資格的11類民眾可以盡速接種，而流感疫苗是否增購仍在評估。記者翁唯真／攝影

截至今年11月17日，公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，新冠疫苗接種累計132.9萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種7461 人次。目前全台流感疫苗約剩90萬劑，籲符合資格民眾應盡速接種，是否增購流感疫苗仍在評估中。疾管署發言人曾淑慧表示，日本流感疫情提前一個月進入流行期，準備赴日韓、歐美等國家建議自費接種。

依據疾管署監測資料顯示，上周類流感門急診就診計9萬3247人次，較前一周下降9.1%；另外，近7天新增42例流感併發重症病例，有10例是H1N1、30例H3N2、2例A未分型，及10例死亡中，有4例H1N1、6例H3N2。

全球流感病毒陽性率於近期處低點穩定，流行型別以A型為多，鄰近國家如日本、南韓疫情呈上升趨勢，中國近期活動度及陽性率皆上升，東亞、東南亞主要流行型別為A型流感的H3N2；北歐、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率也皆上升，主要流行型別為A型流感的H1N1及H3N2。

而新冠疫情目前處低點波動，上周新冠門急診就診計1161人次，較前一周下降9.9%，主流變異株為NB.1.8.1。全球近期新冠病毒陽性率呈波動下降趨勢，僅非洲及東地中海區署，包含印度、孟加拉、泰國、印尼等11個國家的陽性率增加。

新冠疫情的全球流行變異株，以XFG占比最高、其次為NB.1.8.1。鄰近國家地區如中國、香港、日本、南韓的流行變異株仍以NB.1.8.1占比為高。

曾淑慧說，流感疫苗接種為歷年同期最高，預估有部分縣市將於12月初打完，而新冠疫苗接種也比去年踴躍，其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占82%為多，95%未接種本季流感疫苗，呼籲高風險民眾盡速接種，至於會不會增購仍在看施打狀況及流感疫情情況，持續討論中。

曾淑慧表示，其中日本的流感疫情其實跟台灣今年有點類似，都提早一個月左右進入流行期，往年大概11月會進入流行期，不過今年大概是9月底、10月初左右就進入流行期，且最近一周是快速上升，較上周多1.5倍個案數急劇增加。

曾淑慧說，對民眾而言如果屬於高風險個案，屬於公費接種的對象，那就盡早要去接種流感疫苗，才能夠及早得到保護力，如果不是公費接種對象，可以跟醫師來討論來評估是不是有需要自費接種。

流感疫苗 疫情 H3N2
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

流感疫苗公費對象遭誤收費 疾管署：加強宣導

打氣穩定！苗栗公費流感疫苗使用逾八成四 預計12月中可全數用罄

校園打流感疫苗不能選廠牌？石崇良：效果都一樣

學校打流感疫苗前一天才告知廠牌 家長怨太晚告知喪失「知的權利」

相關新聞

30歲男未打疫苗染流感亡、4歲童重症插管 流感疫情估：春節前後達高峰

台灣流感及新冠疫情雖然持續下降，但預估12月中旬將再上升，農曆春節前後達到流行期。疾管署防疫醫師林詠青表示，南部30多歲...

打一針「腸癌死亡率砍半」？研究曝瘦瘦針三途徑抗癌效果 肥胖族群受益最大

瘦身藥物竟可能成為抗癌新希望？復健科醫師王思恒分享最新研究，揭示原先用於控制血糖與減重的「瘦瘦針」，或許能成為治療大腸癌的新希望。

流感疫苗剩不到90萬劑！疾管署：日本流感疫情提前 赴日韓建議自費接種

截至今年11月17日，公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，新冠疫苗接種累計132.9萬人次，其中Novavax JN....

不菸不酒也會罹癌！醫曝「4慢性毒物」要避開：熬夜、喝手搖飲也中標

去年113年國人10大死因中，癌症、心血管疾病與肺炎高居前三名，不過預防癌症可不只是要不菸不酒。胸腔暨重症專科醫師黃軒分享，其實有時候我們一直以沒事的習慣，例如每天外食、熬夜、喝手搖飲、久坐，都可能是導致罹癌的原因。

桃園機場舉行空難災害防救演習 強化應變量能

桃園國際機場公司今天辦理「114年度空難災害防救演習」，總計共有24個單位、45輛作業車輛及裝備、341人次參演，期望強...

台中龍井早產女嬰染腸病毒 併發重症就醫隔天死亡

台中市衛生局今指出，龍井區1名一個月大女嬰疑因感染腸病毒併發重症死亡，昨天經中央實驗室檢出感染伊科病毒11型研判確診。疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。