化危機成轉機 業者：盼蘭花產業成為另一個護國神山

台灣號稱蘭花王國，生產的蘭花品質各界有目共睹，然而暫時性對等關稅稅率20%也為國內蘭花業者帶來壓力。蘭花業者表示，雖然對等關稅帶來暫時性的轉單與延遲出單，但育種與客製化是台灣蘭花的強項，期盼蘭花產業在這波衝擊下建立穩健根基，成為另一座護國神山。

台灣蘭花育種者協會理事長周伯倚表示，當美國4月宣布對等關稅政策時，台美雙邊在地通路、貿易業者等認為關稅確實帶來很大影響，轉單、延遲出單等都是考驗，因為以前從沒有發生過，農業部4月起舉辦許多展覽會和座談會，也提供短、中、長期的方案，例如利息補貼等金融支持。

周伯倚指出，育種與客製化是台灣蘭花的強項，農糧署也積極協助業者獲得國際認證，產業加值轉型包含冷鏈補助、品種檢測等，期盼蘭花產業在這波衝擊下建立穩健根基，從現在的產業被扶植者，成為另一座護國神山。

周伯倚說，新興市場包含巴西、印度等國，任何蘭花只要有需求都會努力開闢市場，對等關稅確實出現暫時性停單，但因為有簽合約，還是會依照契約出貨。

另有蘭花業者指出，我國主要蘭花競爭國荷蘭，調整後稅率（歐盟稅率）為15％，低於我國目前的暫時性稅率，而價格往往就是競爭力的硬指標，拓展新興市場，或是加速赴美設廠規避關稅都是因應對策。