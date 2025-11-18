快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

化危機成轉機 業者：盼蘭花產業成為另一個護國神山

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部農糧署長姚士源（中）、台灣蘭花育種協會理事長周伯倚（右二）、中華盆栽發展協會理事長鍾武洲（右一）、台灣區花卉發展協會董事長郭正和（右二）與蘋果蘭業負責人林耀聰（左一），上午在台北市府轉運站舉行「因應美國關稅擴大花卉行銷『花卉城市·幸福出發』」記者會。記者黃義書／攝影
農業部農糧署長姚士源（中）、台灣蘭花育種協會理事長周伯倚（右二）、中華盆栽發展協會理事長鍾武洲（右一）、台灣區花卉發展協會董事長郭正和（右二）與蘋果蘭業負責人林耀聰（左一），上午在台北市府轉運站舉行「因應美國關稅擴大花卉行銷『花卉城市·幸福出發』」記者會。記者黃義書／攝影

台灣號稱蘭花王國，生產的蘭花品質各界有目共睹，然而暫時性對等關稅稅率20%也為國內蘭花業者帶來壓力。蘭花業者表示，雖然對等關稅帶來暫時性的轉單與延遲出單，但育種與客製化是台灣蘭花的強項，期盼蘭花產業在這波衝擊下建立穩健根基，成為另一座護國神山。

台灣蘭花育種者協會理事長周伯倚表示，當美國4月宣布對等關稅政策時，台美雙邊在地通路、貿易業者等認為關稅確實帶來很大影響，轉單、延遲出單等都是考驗，因為以前從沒有發生過，農業部4月起舉辦許多展覽會和座談會，也提供短、中、長期的方案，例如利息補貼等金融支持。

周伯倚指出，育種與客製化是台灣蘭花的強項，農糧署也積極協助業者獲得國際認證，產業加值轉型包含冷鏈補助、品種檢測等，期盼蘭花產業在這波衝擊下建立穩健根基，從現在的產業被扶植者，成為另一座護國神山。

周伯倚說，新興市場包含巴西、印度等國，任何蘭花只要有需求都會努力開闢市場，對等關稅確實出現暫時性停單，但因為有簽合約，還是會依照契約出貨。

另有蘭花業者指出，我國主要蘭花競爭國荷蘭，調整後稅率（歐盟稅率）為15％，低於我國目前的暫時性稅率，而價格往往就是競爭力的硬指標，拓展新興市場，或是加速赴美設廠規避關稅都是因應對策。

對等關稅
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

受美國關稅影響蘭花轉攻印度、巴西 農糧署：美國市場也不放棄

獨／美國關稅重創中部傳產 百工百業受災 高檔餐廳哀：生意大不如前

瑞士靠企業領袖遊說降美關稅遭批「投降」經長辯稱沒把靈魂賣給魔鬼

放棄做記憶體改做晶圓代工 「護國神山」除了台積電還有另一家台灣大廠

相關新聞

發熱衣也會過期？UNIQLO揭「保存期限」：1標籤檢查生產年份

入秋以來最強冷空氣即將抵達，北部低溫恐跌破13度，不少民眾拿出厚外套與發熱衣禦寒。對此，日系平價服飾品牌「UNIQLO」提醒，發熱衣其實有「保存期限」，使用年限約為3個冬季，過期後保暖效果可能大打折扣。

藝人梁云菲自曝「前額葉失能」 醫提醒：注意9大徵兆

有「國光女神」之稱的藝人梁云菲，近日健康亮起紅燈，驚傳輕生未遂獲救，她自曝被診斷出「前額葉失能」，整個人處於什麼都做不了...

腸病毒進入流行期 中部1個月大女嬰染病亡累計9例死亡為近6年同期最高

衛福部疾管署今公布，國內新增1例腸病毒感染併發重症死亡病例，為中部1個月大女嬰，11月上旬因食慾及活力不佳，送醫收治於小...

桃園機場舉行空難災害防救演習 強化應變量能

桃園國際機場公司今天辦理「114年度空難災害防救演習」，總計共有24個單位、45輛作業車輛及裝備、341人次參演，期望強...

流感疫苗剩不到90萬劑！疾管署：日本流感疫情提前 赴日韓建議自費接種

截至今年11月17日，公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，新冠疫苗接種累計132.9萬人次，其中Novavax JN....

兒盟調查台灣兒少壓力大 近4成認少了我也沒關係

20日是世界兒童人權日，兒盟今天發布調查，台灣兒少承受壓力大，包含課業負擔、外貌焦慮等，更有近4成兒少認為「世界少了我也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。