強化全氟化物管理 環境部預告修正禁止注入地下水之有害物質草案
為強化我國水資源永續與環境保護，環境部18日預告修正「禁止注入地下水體之有害健康物質種類、限值」公告事項第1項附表，將全氟辛烷磺酸（PFOS）及全氟辛酸（PFOA）增列為禁止注入地下水之有害健康物質。
環境部表示，因PFAS在環境中難分解，對健康及環境具危害風險，國際癌症研究中心（International Agency for Research on Cancer, IARC）亦已將PFOS、PFOA分別列為致癌性第2B類及第1類物質，基於保護水資源及預防原則，依「水污染防治法」第36條第4項授權規定，增列PFOS、PFOA為禁止注入地下水體之有害健康物質，限值為不得檢出。
環境部強調「水污染防治法」已全面禁止廢（污）水注入於地下水體，如注入廢（污）水中含有害健康物質者更涉及刑責，本次修正將作為未來主管機關執法參據，籲請業者注意。有關本次修正發布相關資料請參閱附加檔案，或於發布日起3日後至行政院公報資訊網下載。
