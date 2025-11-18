快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

強化全氟化物管理 環境部預告修正禁止注入地下水之有害物質草案

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為強化我國水資源永續與環境保護，環境部18日預告修正「禁止注入地下水體之有害健康物質種類、限值」公告事項第1項附表，將全氟辛烷磺酸（PFOS）及全氟辛酸（PFOA）增列為禁止注入地下水之有害健康物質。

環境部表示，因PFAS在環境中難分解，對健康及環境具危害風險，國際癌症研究中心（International Agency for Research on Cancer, IARC）亦已將PFOS、PFOA分別列為致癌性第2B類及第1類物質，基於保護水資源及預防原則，依「水污染防治法」第36條第4項授權規定，增列PFOS、PFOA為禁止注入地下水體之有害健康物質，限值為不得檢出。

環境部強調「水污染防治法」已全面禁止廢（污）水注入於地下水體，如注入廢（污）水中含有害健康物質者更涉及刑責，本次修正將作為未來主管機關執法參據，籲請業者注意。有關本次修正發布相關資料請參閱附加檔案，或於發布日起3日後至行政院公報資訊網下載。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

初探EU及UKIPO之SEP法規草案

政院版財劃法統籌稅款分配指標曝光 財政部曝「3縣市」有意見

中俄反對 美推「加薩穩定部隊」恐受挫 俄提替代方案

衛福部改組將成立「兒童及家庭署」 石崇良：修法草案明年送立院審議

相關新聞

發熱衣也會過期？UNIQLO揭「保存期限」：1標籤檢查生產年份

入秋以來最強冷空氣即將抵達，北部低溫恐跌破13度，不少民眾拿出厚外套與發熱衣禦寒。對此，日系平價服飾品牌「UNIQLO」提醒，發熱衣其實有「保存期限」，使用年限約為3個冬季，過期後保暖效果可能大打折扣。

藝人梁云菲自曝「前額葉失能」 醫提醒：注意9大徵兆

有「國光女神」之稱的藝人梁云菲，近日健康亮起紅燈，驚傳輕生未遂獲救，她自曝被診斷出「前額葉失能」，整個人處於什麼都做不了...

腸病毒進入流行期 中部1個月大女嬰染病亡累計9例死亡為近6年同期最高

衛福部疾管署今公布，國內新增1例腸病毒感染併發重症死亡病例，為中部1個月大女嬰，11月上旬因食慾及活力不佳，送醫收治於小...

桃園機場舉行空難災害防救演習 強化應變量能

桃園國際機場公司今天辦理「114年度空難災害防救演習」，總計共有24個單位、45輛作業車輛及裝備、341人次參演，期望強...

流感疫苗剩不到90萬劑！疾管署：日本流感疫情提前 赴日韓建議自費接種

截至今年11月17日，公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，新冠疫苗接種累計132.9萬人次，其中Novavax JN....

兒盟調查台灣兒少壓力大 近4成認少了我也沒關係

20日是世界兒童人權日，兒盟今天發布調查，台灣兒少承受壓力大，包含課業負擔、外貌焦慮等，更有近4成兒少認為「世界少了我也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。