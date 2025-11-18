快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

藝人梁云菲自曝「前額葉失能」 醫提醒：注意9大徵兆

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
梁云菲自曝「前額葉失能」，整個人像停擺一樣，什麼事都做不了，人生如同空轉。圖／摘自IG
梁云菲自曝「前額葉失能」，整個人像停擺一樣，什麼事都做不了，人生如同空轉。圖／摘自IG

有「國光女神」之稱的藝人梁云菲，近日健康亮起紅燈，驚傳輕生未遂獲救，她自曝被診斷出「前額葉失能」，整個人處於什麼都做不了的狀態。恩主公醫院精神科主任蔡芳茹表示，前額葉負責思考判斷、情緒調節、控制衝動等，其功能失調常與憂鬱、焦慮、生活壓力有關係。

梁云菲在個人IG寫下前額葉失能日誌，有3個月時間出現空轉狀態，除了進食，其他時間就跟廢人一樣，影響社交、工作，經過檢查診斷為非典型憂鬱症的鬱期。另經「NIRS近紅外線腦血流檢測」結果14.8，確認「前額葉失能」，即使還沒有嚴重到憂鬱症的地步，但會使人意興闌珊。

許多人聽到前額葉，會聯想到「額顳葉失智症」，其症狀包括人格改變與行為異常。蔡芳茹指出，前額葉在記憶功能扮演關鍵角色，因為前額葉是處理短期記憶的重要區域，與海馬迴協同工作。而憂鬱症與前額葉皮質的血流活化程度有關，有研究發現，憂鬱、焦慮症患者的前額葉皮質功能顯著降低。

「憂鬱症可能是調節情緒腦區不活化或過度活化。」蔡芳茹說，前額葉負責調控正向情緒的大腦，一旦失調不平衡，容易產生憂鬱情緒、逃避行為。從生理基礎來看，當前額葉功能失調時，可能造成身心失衡，引發憂鬱症。從另一個層面來看，憂鬱症的情緒問題並非情緒本身，而是前額葉控制情緒能力下降。

憂鬱症常伴隨著疲勞、能量下降，睡眠障礙也十分常見，惡性循環加劇了白天的疲倦感。要如何知道自己有憂鬱症？蔡芳茹表示，根據「精神疾病診斷準則手冊」定義憂鬱症九大症狀，如果有5個症狀以上、持續超過二週，且影響日常生活，應盡快尋求心理諮詢或身心科醫師評估和診斷。

憂鬱症的9大症狀

1.感到心情低落、沮喪或絕望，時間達2周以上。

2.做任何事都提不起勁或沒有興趣、沒有感覺。

3.入眠困難、睡不安穩或睡眠過多。

4.感覺疲倦或沒有活力。

5.食欲不振、進食過量，體重明顯改變。

6.覺得自己很糟、失敗，充滿失望或有負家人的期望。

7.難以集中精神、專注力不足，難以做決定。

8.行動或說話遲緩，容易覺得煩躁或坐立不安。

9.有輕生或傷害自己的念頭。

蔡芳茹提醒，若出現憂鬱症前兆，主要為心理治療與藥物治療，經醫師評估需要服用抗憂鬱藥。如果是中重度，可考慮rTMS經顱磁刺激（Transcranial Magnetic Stimulation），藉由快速改變的磁場引發電流，刺激大腦皮質或周邊神經，增強前額葉的活性。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

憂鬱症
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

才自曝前額葉失能致憂鬱症　梁云菲輕生後獲救

社群動態成心理壓力？江蘇男因「沒人按讚」焦慮到得憂鬱症

八旬老翁原愛外出串門子 卻變孤癖、躲家中…原來得了這病

泫雅「浮腫登場」被酸懷孕！親上火線揭真相：只是吃太多

相關新聞

不菸不酒也會罹癌！醫曝「4慢性毒物」要避開：熬夜、喝手搖飲也中標

去年113年國人10大死因中，癌症、心血管疾病與肺炎高居前三名，不過預防癌症可不只是要不菸不酒。胸腔暨重症專科醫師黃軒分享，其實有時候我們一直以沒事的習慣，例如每天外食、熬夜、喝手搖飲、久坐，都可能是導致罹癌的原因。

發熱衣也會過期？UNIQLO揭「保存期限」：1標籤檢查生產年份

入秋以來最強冷空氣即將抵達，北部低溫恐跌破13度，不少民眾拿出厚外套與發熱衣禦寒。對此，日系平價服飾品牌「UNIQLO」提醒，發熱衣其實有「保存期限」，使用年限約為3個冬季，過期後保暖效果可能大打折扣。

藝人梁云菲自曝「前額葉失能」 醫提醒：注意9大徵兆

有「國光女神」之稱的藝人梁云菲，近日健康亮起紅燈，驚傳輕生未遂獲救，她自曝被診斷出「前額葉失能」，整個人處於什麼都做不了...

腸病毒進入流行期 中部1個月大女嬰染病亡累計9例死亡為近6年同期最高

衛福部疾管署今公布，國內新增1例腸病毒感染併發重症死亡病例，為中部1個月大女嬰，11月上旬因食慾及活力不佳，送醫收治於小...

桃園機場舉行空難災害防救演習 強化應變量能

桃園國際機場公司今天辦理「114年度空難災害防救演習」，總計共有24個單位、45輛作業車輛及裝備、341人次參演，期望強...

流感疫苗剩不到90萬劑！疾管署：日本流感疫情提前 赴日韓建議自費接種

截至今年11月17日，公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，新冠疫苗接種累計132.9萬人次，其中Novavax JN....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。