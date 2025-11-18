快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

設兒少家庭署⋯社福界憂兒少議題醫療化 傳衛福部組改另設照顧發展署

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
賴清德總統下午出席「健康台灣深耕論壇」時宣布，行政院將推動衛福部組織調整，增設「兒童及家庭署」，作為專責照顧兒童身心健康的中央機關，並向長期投入兒童健康的呂鴻基教授致敬。本報資料照片
賴清德總統下午出席「健康台灣深耕論壇」時宣布，行政院將推動衛福部組織調整，增設「兒童及家庭署」，作為專責照顧兒童身心健康的中央機關，並向長期投入兒童健康的呂鴻基教授致敬。本報資料照片

賴清德總統日前在「健康台灣深耕論壇」中宣布，將設「兒少及家庭支持署」。外傳組改規畫，將把現行衛福部社家署及長照司業務整併，分別設兒家署及「照顧發展署」。不過，賴總統致詞強調優化兒童醫療網計畫，衛福部長石崇良也提到新設兒家署任務為健康促進、預防保健及福利保護，社福界憂心，兒家署成立後，恐讓兒少議題「醫療化」。

目前衛福部社家署業務包括老人、兒童及身障，保護司主責性侵、家暴、兒虐，長照司則負責失能老人相關事項。一位知情人士指出，未來社家署兒少業務，將改由兒家署負責，老人及身障業務，則與長照司整合，另設照顧發展署。由於目前府院及衛福部對兒家署相關發言，強調兒童醫療投入，且兒家署議題是在台大兒童醫院宣佈，社福團體群組熱議，「首位兒家署長將是兒科醫師。」

熟悉社政系統人士指出，國內社福團體原先對政府成立兒少專責單位懷抱期待，不過，賴總統正式宣布後，社福界態度卻轉趨憂慮，除憂心第一位署長可能是醫師，也有人直接點出，目前檯面上的兒家署規畫內容，過度強調兒童醫療，讓兒少議題「醫療化、扁平化」，反而忽視兒童權利公約（CRC）強調，政府應保障的兒童發展權。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧強調，兒少為國家未來重要資產，對政府成立兒少專責單位樂見其成，隨兒家署成立細節持續被討論，提醒衛福部在經費挹注上，除投入兒少醫療等，保障兒少保護三級預防中的「第三級」預防，提供有醫療需求的兒少足夠資源，也應著重協助父母保護、教養孩童，「家庭工作無法被醫療取代，需要社區、網絡共同合作，讓多數孩子受惠。」

國教盟理事長王瀚陽表示，雖肯定政府成立兒家署，恢復從內政部兒童局改組後就「消失」的兒少專責單位，但要真正解決兒少政策長期分散與銜接不良的結構問題，需要行政院與立法院共同把層級墊高、把統整權入法，「讓跨部會整合成為制度，而不是一次性的協調」，呼籲成立已獲民間共識的「兒少家庭部」。

張淑慧表示，不希望兒家署業務為「大拼盤模式」，把原先保護司兒少保護，社家署脆弱家庭、收出養等業務納為轄下組別，否則會與現行運作差別不大，整合政策，依不同性質兒少，如高風險兒少、脆弱兒少、特殊兒少、司法少年等分層次提供服務，同時應設法讓新設的兒童專責單位，達到跨部會協調作用，與教育部、內政部、法務部等不同主責單位，共同協作讓兒少獲得更好發展。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

政院版財劃法 侯友宜：把試算方式清楚、透明告訴大家

影／批藍白財劃法製造更大問題 卓榮泰呼籲國會停止一意孤行

嘉義分署化執行為助力 跨局處協助旅台美籍男子度難關

健保30財務緊繃擬補充保費增財源 石崇良：持續討論「沒有時間表」

相關新聞

不菸不酒也會罹癌！醫曝「4慢性毒物」要避開：熬夜、喝手搖飲也中標

去年113年國人10大死因中，癌症、心血管疾病與肺炎高居前三名，不過預防癌症可不只是要不菸不酒。胸腔暨重症專科醫師黃軒分享，其實有時候我們一直以沒事的習慣，例如每天外食、熬夜、喝手搖飲、久坐，都可能是導致罹癌的原因。

發熱衣也會過期？UNIQLO揭「保存期限」：1標籤檢查生產年份

入秋以來最強冷空氣即將抵達，北部低溫恐跌破13度，不少民眾拿出厚外套與發熱衣禦寒。對此，日系平價服飾品牌「UNIQLO」提醒，發熱衣其實有「保存期限」，使用年限約為3個冬季，過期後保暖效果可能大打折扣。

藝人梁云菲自曝「前額葉失能」 醫提醒：注意9大徵兆

有「國光女神」之稱的藝人梁云菲，近日健康亮起紅燈，驚傳輕生未遂獲救，她自曝被診斷出「前額葉失能」，整個人處於什麼都做不了...

腸病毒進入流行期 中部1個月大女嬰染病亡累計9例死亡為近6年同期最高

衛福部疾管署今公布，國內新增1例腸病毒感染併發重症死亡病例，為中部1個月大女嬰，11月上旬因食慾及活力不佳，送醫收治於小...

桃園機場舉行空難災害防救演習 強化應變量能

桃園國際機場公司今天辦理「114年度空難災害防救演習」，總計共有24個單位、45輛作業車輛及裝備、341人次參演，期望強...

流感疫苗剩不到90萬劑！疾管署：日本流感疫情提前 赴日韓建議自費接種

截至今年11月17日，公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，新冠疫苗接種累計132.9萬人次，其中Novavax JN....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。