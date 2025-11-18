設兒少家庭署⋯社福界憂兒少議題醫療化 傳衛福部組改另設照顧發展署

賴清德總統日前在「健康台灣深耕論壇」中宣布，將設「兒少及家庭支持署」。外傳組改規畫，將把現行衛福部社家署及長照司業務整併，分別設兒家署及「照顧發展署」。不過，賴總統致詞強調優化兒童醫療網計畫，衛福部長石崇良也提到新設兒家署任務為健康促進、預防保健及福利保護，社福界憂心，兒家署成立後，恐讓兒少議題「醫療化」。

目前衛福部社家署業務包括老人、兒童及身障，保護司主責性侵、家暴、兒虐，長照司則負責失能老人相關事項。一位知情人士指出，未來社家署兒少業務，將改由兒家署負責，老人及身障業務，則與長照司整合，另設照顧發展署。由於目前府院及衛福部對兒家署相關發言，強調兒童醫療投入，且兒家署議題是在台大兒童醫院宣佈，社福團體群組熱議，「首位兒家署長將是兒科醫師。」

熟悉社政系統人士指出，國內社福團體原先對政府成立兒少專責單位懷抱期待，不過，賴總統正式宣布後，社福界態度卻轉趨憂慮，除憂心第一位署長可能是醫師，也有人直接點出，目前檯面上的兒家署規畫內容，過度強調兒童醫療，讓兒少議題「醫療化、扁平化」，反而忽視兒童權利公約（CRC）強調，政府應保障的兒童發展權。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧強調，兒少為國家未來重要資產，對政府成立兒少專責單位樂見其成，隨兒家署成立細節持續被討論，提醒衛福部在經費挹注上，除投入兒少醫療等，保障兒少保護三級預防中的「第三級」預防，提供有醫療需求的兒少足夠資源，也應著重協助父母保護、教養孩童，「家庭工作無法被醫療取代，需要社區、網絡共同合作，讓多數孩子受惠。」

國教盟理事長王瀚陽表示，雖肯定政府成立兒家署，恢復從內政部兒童局改組後就「消失」的兒少專責單位，但要真正解決兒少政策長期分散與銜接不良的結構問題，需要行政院與立法院共同把層級墊高、把統整權入法，「讓跨部會整合成為制度，而不是一次性的協調」，呼籲成立已獲民間共識的「兒少家庭部」。

張淑慧表示，不希望兒家署業務為「大拼盤模式」，把原先保護司兒少保護，社家署脆弱家庭、收出養等業務納為轄下組別，否則會與現行運作差別不大，整合政策，依不同性質兒少，如高風險兒少、脆弱兒少、特殊兒少、司法少年等分層次提供服務，同時應設法讓新設的兒童專責單位，達到跨部會協調作用，與教育部、內政部、法務部等不同主責單位，共同協作讓兒少獲得更好發展。