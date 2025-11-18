腸病毒進入流行期 中部1個月大女嬰染病亡累計9例死亡為近6年同期最高

衛福部疾管署今公布，國內新增1例腸病毒感染併發重症死亡病例，為中部1個月大女嬰，11月上旬因食慾及活力不佳，送醫收治於小兒加護病房，次日出現意識改變、休克，急救後仍於不幸死亡，經通報檢驗後確認感染伊科病毒11型併發重症。其中腸病毒門急診就診計1萬1223人次，較前一周1萬806人次，上升3.9%，達流行閾值，研判進入流行期。

防疫醫師林詠青表示，該女嬰9月下旬早產出生，11月上旬出現活動率下降、尿量減少，到院血壓偏低，且有發炎、肝功能指數上升、血小板低下、凝血功能異常等，被醫師懷疑是敗血症，後續因血壓量不到，於當日不幸過世，研判休克造成。後來檢體檢驗確診腸病毒重症死亡。

依據疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情上升，門急診就診計1萬1223人次，較前一周1萬806人次，上升3.9%，達流行閾值，研判進入流行期。近4周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A5型 。

疾管署發言人曾淑慧表示，今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例含9例死亡，為近6年同期最高，以感染伊科病毒11型17例為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型各1例。其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例，呼籲主要照顧者留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵，如有病徵須盡速就醫。

疾管署提醒，國內已進入腸病毒流行期，呼籲大人小孩皆應保持警覺，持續落實個人手部衛生，並請教托育機構人員及家長加強教導學童養成良好個人衛生習慣，尤其是「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」以肥皂或洗手乳勤洗手，且要確實做到「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以降低腸病毒傳播的風險。

成人及小孩皆有可能感染腸病毒，尤其成人感染腸病毒後通常沒有明顯症狀，易疏於防範而傳染給家中幼兒，籲請民眾外出返家後務必先更衣；摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。孕婦及新生兒照顧者應避免出入人潮擁擠及空氣不流通的公共場所，並儘量不要與有症狀的人接觸。家中嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，並請家長及教托育人員多加留意學童及嬰幼兒健康狀況，如有出現重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，降低重症風險。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必盡速就醫。5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。有關腸病毒防治相關資訊可至疾管署全球資訊網「腸病毒防疫專區」查閱，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。