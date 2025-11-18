快訊

不菸不酒也會罹癌！醫曝「4慢性毒物」要避開：熬夜、喝手搖飲也中標

聯合新聞網／ 綜合報導
手搖飲示意圖。圖／AI生成
手搖飲示意圖。圖／AI生成

去年113年國人10大死因中，癌症、心血管疾病與肺炎高居前三名，不過預防癌症可不只是要不菸不酒。胸腔暨重症專科醫師黃軒分享，其實有時候我們一直以沒事的習慣，例如每天外食熬夜、喝手搖飲、久坐，都可能是導致罹癌的原因。

黃軒醫師在臉書分享，他曾幫一位40歲男性看診，這位癌友從不抽菸、喝酒，且自認飲食清淡，但每天生活都是外食、熬夜、喝手搖飲、久坐，體檢出來發現是「早期大腸癌」，癌友困惑詢問「醫師，我到底哪裡做錯了？」而黃軒醫師認為，其實癌症不是一系之間長成的怪物，而是「一直以為沒事」造成的。而有4種我們日常生活以為無害，卻其實是「慢性毒物」：

1、糖

真正兇手不是「糖」，而是「升糖速度」，越精緻的糖、越白的麵粉、越好入口的甜飲料，越能讓你的血糖飆得像坐瘋狂過山車，血糖一衝，胰島素跟著暴衝。胰島素本來是身體的好幫手，但當一天到晚分泌時，「細胞生長推進器」就使用越久，癌細胞就容易找上門。

2、油

黃軒醫師表示，炸雞、薯條、香腸、熱狗與甜甜圈等都是「慢性發炎」的推手，把我們的免疫系統比喻為消防隊，只要吃一份油炸物，免疫系統就要出來滅火一次，如果越常吃這些食物，免疫系統就會累壞，真正需要對抗腫瘤、病毒時，免疫系統早已不堪負荷。

3、熬夜

如果每天熬夜、吃飯隨便吃、壓力爆表、情緒卡住，這些都會讓體內的自由基大量出現，自由基會在我們的DNA上剪剪貼貼，剪壞、貼錯一段，雖然短時間無法感覺到，但長時間容易讓癌症從錯誤中跑出來，因此熬夜會讓身體默默變老，並加強癌細胞出現。

4、腸的毒菌

黃軒醫師表示，腸道其實是免疫系統的主機板，吃什麼決定身體的防護盾能否正常運作，現代人容易在外食攝取太多油，蔬菜太少、纖維不夠、發酵食物不足，因此腸道中的好菌餓死，壞菌變多，這樣容易免疫系統出問題，也造成有些人一感冒就很嚴重，發炎就很久都沒好。

最後黃軒醫師強調，人不需要每天吃10種抗癌食物或保健品，應該少吃甜食、少吃油脂、少熬夜、減少腸道壞菌，讓防癌不是「補法」，而是減法，把身體修復的平衡。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

癌症 熬夜 外食
