美國關稅衝擊蘭花外銷 台灣拓展巴西、印度市場

中央社／ 台北18日電

農業部農糧署長姚士源今天接受媒體聯訪表示，美國關稅對台灣蘭花產業造成衝擊，政府協助業者強化設備技術的韌性，外銷除把握美國市場外，最近新拓展了巴西與印度。

農糧署上午在台北市府轉運站，舉辦「因應美國關稅擴大花卉行銷 花卉城市‧幸福出發」記者會。

姚士源致詞時提到，面對美國關稅衝擊，第一時間與業者溝通並沙盤推演，快速研擬對農、漁、畜各產業輔導措施，把衝擊降到最低，在產業振興方面，要強化業者的設備與技術韌性，並加強行銷，蘭花產業外銷的美國市場不能放棄，同時也要銷到更多國家。

姚士源接受媒體聯訪表示，台灣蘭花除了要維持美國市場外，也應盡量分流到日本、韓國、加拿大等國家，同時開拓新興市場，最近新開拓就是巴西與印度。

台灣蘭花育種者協會理事長周伯倚告訴媒體，台灣的育種能力很強，在政府全力協助提升產業設備、花卉國際認證下，相對的價值就提升，他有信心台灣新的蘭花品種可銷到很多國家，對新興市場也有信心。

美國對台灣課徵暫時性關稅20%於台灣時間8月7日正式生效。農業部統計，台灣113年的花卉外銷值近新台幣65.4億元，蝴蝶蘭外銷值就達49.4億元，占花卉外銷值的76%，其中輸美19.7億元、占4成為大宗，是台灣重要輸出國。

姚士源說，外銷美國蘭花報價差異不大，台美雙方各吸收10%，數量部分，今年1到10月的外銷訂單是2727公噸，去年同期是2777公噸，只略降一些；不過，4到10月的蘭花外銷美國金額新台幣10億元，比去年同期降了約2億元。

周伯倚說，蘭花產業的確因關稅衝擊，初期有短暫停單，後來還是陸續依合約出貨。

姚士源說，增加國內蘭花市場也很重要，希望能做到像日本一樣，讓花卉變成每個家庭必備的幸福，這次與花卉協會合作，11月6日至12月28日，在台北、台中、高雄共9個交通重要節點，推出「花卉城市･幸福出發」活動，透過蝴蝶蘭、火鶴等國產花卉以沉浸式展示與互動遊戲，鼓勵民眾融入花卉日常生活、感受花花世界的幸福。

美國 農業部 新興市場
