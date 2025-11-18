快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

歐洲港口訂減碳政策 我國年底推動替代燃料標準法制化

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部航港局今天舉辦「2025年前瞻航運論壇」聚焦淨零永續。記者胡瑞玲／攝影
交通部航港局今天舉辦「2025年前瞻航運論壇」聚焦淨零永續。記者胡瑞玲／攝影

歐盟碳排放交易體系EU ETS去年1月開始收碳稅，盼降低各行業的碳排，交通部常務次長林國顯今表示，盼今年底針對港口、輪船使用新能源需求設計標準化作業程序，與國際接軌；交通部航港局長葉協隆說，已與港務公司、驗船中心著手研議，將替代燃料的國際標準導入國內法制化。

歐盟碳排放交易體系EU ETS（The European Union Emission Trading System）去年1月開始收取碳稅，盼降低各行業碳排。國際海事組織（IMO）上個月原本要在海洋環境保護委員會（MEPC）特別會議通過中期減排措施，但受到產油國家反對，將延至明年10月通過。

交通部航港局今天舉辦「2025年前瞻航運論壇」聚焦淨零永續，林國顯出席會議時表示，全球正處於淨零與數位化的雙軸轉型浪潮中，運輸部門必須加快淨零轉型腳步，但海運難以全面電動化，需逐步導入新能源及燃油、購買碳權。

林國顯指出，歐洲已有相關政策，若進出港口船隻無法達標，就要付出一定成本，因此已請我國航港局、台灣港務公司、驗船中心，年底前將歐洲新能源產製、設置及標準化作業程序，納入港口及輪船安全檢驗規範。

中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長蔡豐明致詞時說，航運產業正面臨淨零與智慧化雙重挑戰，產業界更應攜手合作，共同打造台灣航運產業的永續競爭力。

葉協隆接受聯訪時表示，海運收取碳費已是趨勢，國籍各大航商也積極因應，陽明、長榮、萬海購置的雙燃料船目前已達90多艘，約占整體1/3。

葉協隆表示，目前航港局、港務公司、驗船中心已著手研議，將替代燃料的國際標準導入國內法制化，而中油也已產製「海運B24生質燃油」於基隆港試行；同時，航港局則已成立替代燃料供應平台，盼國內商港能盡快供應替代燃料。

交通部航港局長葉協隆表示，目前航港局、港務公司、驗船中心已著手研議，將加注替代燃料的國際標準導入國內法制化。記者胡瑞玲／攝影
交通部航港局長葉協隆表示，目前航港局、港務公司、驗船中心已著手研議，將加注替代燃料的國際標準導入國內法制化。記者胡瑞玲／攝影

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

航運表現亮眼居全球第8 交通部：航運業準備面對「碳權挑戰」

往返小琉球 鹽琉線大福航運18日起停航 僅剩聯營處1航班

旅客偏好東琉線 鹽琉線大福航運18日起暫停航

全國災情489件95傷　宜蘭五結淹水、花蓮增堰塞湖

相關新聞

發熱衣也會過期？UNIQLO揭「保存期限」：1標籤檢查生產年份

入秋以來最強冷空氣即將抵達，北部低溫恐跌破13度，不少民眾拿出厚外套與發熱衣禦寒。對此，日系平價服飾品牌「UNIQLO」提醒，發熱衣其實有「保存期限」，使用年限約為3個冬季，過期後保暖效果可能大打折扣。

藝人梁云菲自曝「前額葉失能」 醫提醒：注意9大徵兆

有「國光女神」之稱的藝人梁云菲，近日健康亮起紅燈，驚傳輕生未遂獲救，她自曝被診斷出「前額葉失能」，整個人處於什麼都做不了...

腸病毒進入流行期 中部1個月大女嬰染病亡累計9例死亡為近6年同期最高

衛福部疾管署今公布，國內新增1例腸病毒感染併發重症死亡病例，為中部1個月大女嬰，11月上旬因食慾及活力不佳，送醫收治於小...

桃園機場舉行空難災害防救演習 強化應變量能

桃園國際機場公司今天辦理「114年度空難災害防救演習」，總計共有24個單位、45輛作業車輛及裝備、341人次參演，期望強...

流感疫苗剩不到90萬劑 疾管署：日流感疫情提前 赴日韓建議自費接種

截至今年11月17日，公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，新冠疫苗接種累計132.9萬人次，其中Novavax JN....

兒盟調查台灣兒少壓力大 近4成認少了我也沒關係

20日是世界兒童人權日，兒盟今天發布調查，台灣兒少承受壓力大，包含課業負擔、外貌焦慮等，更有近4成兒少認為「世界少了我也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。