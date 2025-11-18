歐洲港口訂減碳政策 我國年底推動替代燃料標準法制化

歐盟碳排放交易體系EU ETS去年1月開始收碳稅，盼降低各行業的碳排，交通部常務次長林國顯今表示，盼今年底針對港口、輪船使用新能源需求設計標準化作業程序，與國際接軌；交通部航港局長葉協隆說，已與港務公司、驗船中心著手研議，將替代燃料的國際標準導入國內法制化。

歐盟碳排放交易體系EU ETS（The European Union Emission Trading System）去年1月開始收取碳稅，盼降低各行業碳排。國際海事組織（IMO）上個月原本要在海洋環境保護委員會（MEPC）特別會議通過中期減排措施，但受到產油國家反對，將延至明年10月通過。

交通部航港局今天舉辦「2025年前瞻航運論壇」聚焦淨零永續，林國顯出席會議時表示，全球正處於淨零與數位化的雙軸轉型浪潮中，運輸部門必須加快淨零轉型腳步，但海運難以全面電動化，需逐步導入新能源及燃油、購買碳權。

林國顯指出，歐洲已有相關政策，若進出港口船隻無法達標，就要付出一定成本，因此已請我國航港局、台灣港務公司、驗船中心，年底前將歐洲新能源產製、設置及標準化作業程序，納入港口及輪船安全檢驗規範。

中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長蔡豐明致詞時說，航運產業正面臨淨零與智慧化雙重挑戰，產業界更應攜手合作，共同打造台灣航運產業的永續競爭力。

葉協隆接受聯訪時表示，海運收取碳費已是趨勢，國籍各大航商也積極因應，陽明、長榮、萬海購置的雙燃料船目前已達90多艘，約占整體1/3。