瘟疫防線不可破！議員何智達促竹縣設廚餘蒸煮廠兼顧防疫與養豬

瘟疫不容許破口！因應非洲豬瘟的威脅，新竹縣議員何智達也關心未來新竹縣是否會全面禁止廚餘養豬？他呼籲縣府統一設置廚餘蒸煮廠，防疫又兼顧養豬產業。新竹縣長楊文科表示，他個人不傾向禁止廚餘養豬，至於成立統一蒸煮的機制，也會請相關單位研究。

何智達今天指出，過去全縣廚餘有8成進入養豬場，也降低廚餘處理負擔，因此他建議縣府未來於溪南、溪北各設立一處廚餘處理中心，以高溫蒸煮廚餘後再低價販售給養豬戶，既防堵廚餘成為防疫破口，也降低廚餘去化處理負擔。

他表示，環保局每年投入近2千萬元處理廚餘，但若設立專責的廚餘處理中心，縣府即可先行統一加熱處理，再將合格廚餘分送給豬農使用，不僅建立穩定去化管道，也能大幅降低成本。反之，若無法回收作為飼料，所有廚餘都得送進焚化爐焚燒，仍需額外付費，形成雙重負擔。

何智達認為，廚餘中心的核心設備並不昂貴，主要以加熱煮沸一小時確保安全即可，卻能處理全量廚餘並兼顧環保、防疫與成本效益，是真正能全面解決廚餘去化問題的務實做法。防疫是全國性的，所以會搭配中央的政策而走。