快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

瘟疫防線不可破！議員何智達促竹縣設廚餘蒸煮廠兼顧防疫與養豬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣議員何智達呼籲縣府統一設置廚餘蒸煮廠，防疫又兼顧養豬產業。記者郭政芬／攝影
新竹縣議員何智達呼籲縣府統一設置廚餘蒸煮廠，防疫又兼顧養豬產業。記者郭政芬／攝影

瘟疫不容許破口！因應非洲豬瘟的威脅，新竹縣議員何智達也關心未來新竹縣是否會全面禁止廚餘養豬？他呼籲縣府統一設置廚餘蒸煮廠，防疫又兼顧養豬產業。新竹縣長楊文科表示，他個人不傾向禁止廚餘養豬，至於成立統一蒸煮的機制，也會請相關單位研究。

何智達今天指出，過去全縣廚餘有8成進入養豬場，也降低廚餘處理負擔，因此他建議縣府未來於溪南、溪北各設立一處廚餘處理中心，以高溫蒸煮廚餘後再低價販售給養豬戶，既防堵廚餘成為防疫破口，也降低廚餘去化處理負擔。

他表示，環保局每年投入近2千萬元處理廚餘，但若設立專責的廚餘處理中心，縣府即可先行統一加熱處理，再將合格廚餘分送給豬農使用，不僅建立穩定去化管道，也能大幅降低成本。反之，若無法回收作為飼料，所有廚餘都得送進焚化爐焚燒，仍需額外付費，形成雙重負擔。

何智達認為，廚餘中心的核心設備並不昂貴，主要以加熱煮沸一小時確保安全即可，卻能處理全量廚餘並兼顧環保、防疫與成本效益，是真正能全面解決廚餘去化問題的務實做法。防疫是全國性的，所以會搭配中央的政策而走。

楊文科表示，目前中央政策沒有明確的禁止或不禁止廚餘養豬，但他個人是不傾向禁止，因為廚餘養豬是慣行方式，以廚餘養大的豬也好吃，他認為非洲豬瘟為境外傳染，若能於國境把關，於國內發生疫情的可能性就會降低。至於成立統一蒸煮的機制，楊文科也會請相關單位好好研究。

新竹縣長楊文科表示，他個人不傾向禁止廚餘養豬，至於成立統一蒸煮的機制，也會請相關單位研究。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科表示，他個人不傾向禁止廚餘養豬，至於成立統一蒸煮的機制，也會請相關單位研究。記者郭政芬／攝影

廚餘 非洲豬瘟
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

竹縣上下學校園周邊交通亂象多 楊文科：爭取明年起以停車柱科技執法

關西鎮代表會擱置禮儀園區新建預算 議員促縣府盡快推動

林昭錡質詢聚焦寶山水庫土地徵收 自救會到場籲合理補償

2.7億六家高中竹韻樓今啟用 高一新生班級數明年增達17班

相關新聞

不菸不酒也會罹癌！醫曝「4慢性毒物」要避開：熬夜、喝手搖飲也中標

去年113年國人10大死因中，癌症、心血管疾病與肺炎高居前三名，不過預防癌症可不只是要不菸不酒。胸腔暨重症專科醫師黃軒分享，其實有時候我們一直以沒事的習慣，例如每天外食、熬夜、喝手搖飲、久坐，都可能是導致罹癌的原因。

發熱衣也會過期？UNIQLO揭「保存期限」：1標籤檢查生產年份

入秋以來最強冷空氣即將抵達，北部低溫恐跌破13度，不少民眾拿出厚外套與發熱衣禦寒。對此，日系平價服飾品牌「UNIQLO」提醒，發熱衣其實有「保存期限」，使用年限約為3個冬季，過期後保暖效果可能大打折扣。

藝人梁云菲自曝「前額葉失能」 醫提醒：注意9大徵兆

有「國光女神」之稱的藝人梁云菲，近日健康亮起紅燈，驚傳輕生未遂獲救，她自曝被診斷出「前額葉失能」，整個人處於什麼都做不了...

腸病毒進入流行期 中部1個月大女嬰染病亡累計9例死亡為近6年同期最高

衛福部疾管署今公布，國內新增1例腸病毒感染併發重症死亡病例，為中部1個月大女嬰，11月上旬因食慾及活力不佳，送醫收治於小...

桃園機場舉行空難災害防救演習 強化應變量能

桃園國際機場公司今天辦理「114年度空難災害防救演習」，總計共有24個單位、45輛作業車輛及裝備、341人次參演，期望強...

流感疫苗剩不到90萬劑！疾管署：日本流感疫情提前 赴日韓建議自費接種

截至今年11月17日，公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，新冠疫苗接種累計132.9萬人次，其中Novavax JN....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。