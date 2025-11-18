「學第二外語」可延緩老化！研究揭6種延年益壽的生活習慣

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現學習語言有助於延緩老化。示意圖／ingimage
隨著現代醫療科技進步，人類壽命也獲得延長，許多人追求的不只是「長壽」，而是「健康的長壽」。研究發現，除了吃得健康、動得健康、睡得健康外，學習新語言也有助於延年益壽。

根據《每日郵報》報導，有6種經過科學研究證實，的確可以延緩老化的方法，分別是1.會說多種語言、2.堅持運動、3.避免食用加工食品、4.獲得優質睡眠、5.減少不健康生活習慣、6.讓心平靜下來。

歐洲學者分析27國、超過8萬6千名成年人，發現學習和使用多種語言可以延緩老化，專家認為使用多種語言帶來的精神刺激可以增強認知功能，可能可以維持大腦健康更久。雖然還需要進一步研究才能得知相關的機制，但這項研究結果證實了保持大腦活躍——不論是語言、學習、遊戲或是任何腦力刺激活動——都有助於保持晚年認知功能。

至於堅持運動、避免食用加工食品、減少不健康生活習慣都是老生常談了；而「睡眠」有助於幫助身體修復DNA、恢復荷爾蒙平衡、減少發炎、清除細胞廢物等，睡眠幾乎影響全身的任何系統，例如免疫系統、代謝系統和神經系統等等，因此良好的睡眠和生物老化的關聯相當密切。

研究發現，50歲後每晚睡覺少於5小時的人，罹患糖尿病、心臟病、癌症、失智症中風和腎臟病等多種慢性疾病的風險會增加30%，到了70歲則會增加到40%。對大多數成年人來說，每晚睡足7至9小時，是保護長期健康和延緩老化的最有效方法之一。

最後則是維持心情平靜，耶魯大學研究發現，長期累積壓力會增加罹患心臟病、成癮、糖尿病、情緒障礙和創傷後壓力症候群等風險，間接導致老化加速，控管壓力和調節情緒可以減緩這種影響。

老化 第二外語 語言 睡眠 生活習慣 糖尿病 運動 情緒 失智症 中風
