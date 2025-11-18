感染科、重症醫學科擬納部定專科 台大醫：科別蓬勃發展還需這一步

衛福部上周預告，將感染科及重症醫學科納入部定專科。台大醫學院小兒感染科特聘教授黃立民說，成為部定專科對科別發展有正向助益，但要讓感染科蓬勃發展，應將感染管制納入健保給付，才能吸引更多新血。亞東醫院副院長洪芳明樂見重症醫學科納入部定專科，認為這對重症醫學界不同科別間合作，及智慧醫療發展，將有正面效果。

黃立民為感染症醫學會榮譽理事長。他指出，感染科列為部定專科，代表政府認為這專科「很重要」，衛福部將評估感染科發展發向，並投入資源協助未來規畫，學會內部十分歡迎，雖是正向發展，但若要感染科蓬勃發展，吸引更多年輕人投入，建議也要調整健保給付，目前感染科醫師從事院內感染管制，並無給付項目，這會讓醫院覺得感染科不賺錢，影響相關發展。

黃立民表示，年輕醫師選擇專科的考量，主要基於對職涯前景的預判，若預期在某一專科執業時，有成就感、薪水高、壓力不那麼大，有一、二項優點，該科別自然就會被考慮，而目前感染科醫師，多需要從事醫院內感染管制，設法避免群聚感染事件，這不像一般看門診能獲得給付，是「花時間卻不賺錢」的項目，建議未來能夠調整。

洪芳明是重症聯甄委員會部定專科小組召集人。他說，從事重症醫學滿25年，認為國內重症醫療相當進步，全台專科醫師超過3千人，加護病房床位超過7千床，重症醫學雖是專科，但還不是部定專科，重症醫界雖會藉由每年年會彼此整合、溝通，但相對是「內部有志一同」，納為部定專科，代表政府認為重症醫學是重要的，對於未來不同科別間聯繫，更有幫助。

洪芳明指出，重症醫學領域多元，包含內外科重症、胸腔重症、心臟重症、神經重症以及兒童新生兒重症等相關重症，病人照護還需要不同職類醫事人員，包括護理師、藥師、呼吸治療師、物理治療師、心理師、社工師、營養師等協助，成為部定專科後，將有助強化不同科別、職類之間整合，也有助重症醫學界智慧醫療發展，包括目前已經成熟的敗血症、腎臟衰竭預測等，學會相當樂見。

感染科及重症醫學科為新冠疫情期間防疫前線，為提升專業水準及強化人才養成，將其納入部定專科。衛福部指出，近年新冠肺炎及其他傳染病威脅頻發，感染症防治及重症照護是維護公共衛生及民眾安全重要因素，為強化我國醫療體系韌性，精進感染防治及重症醫學專業人才養成體系，提升醫療專業水準，並保障病人照護品質，將感染科及重症醫學科納入部定專科。