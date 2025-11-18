快訊

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

墾丁難玩的原因找到了！他嘆20年只靠「先天資源」 內行揭背後關鍵

響應淨零減碳 交通部將成立替代燃料平台

中央社／ 台北18日電

國際海事組織預估明年通過中期減排措施。交通部今天表示，屆時台灣也將接軌國際相關法規，並希望成立替代燃料供應平台，讓台灣港口也能提升替代燃料。

交通部航港局今天舉行「2025年前瞻航運論壇」，以「引領永續、共融與智慧的航運新時代」為主軸，聚焦於淨零永續、無人智慧與人才培育等3大關鍵主軸。

交通部次長林國顯說，全球正處於淨零與數位化的雙軸轉型浪潮中，運輸部門必須加快淨零轉型腳步。

林國顯指出，請航港局、港務公司跟驗船中心在今年底前，把歐洲新能源的產製以及標準化的作業程序用在港口跟輪船上。

交通部航港局長葉協隆說，國際海事組織（IMO）原本預計在今年要通過中期減排措施，但因受到部分產油國家反對，導致沒有如期通過，預計明年將會再度決議，顯示海運收取碳費將是既定方向。

葉協隆指出，國籍航商都對此積極因應，目前3家國籍航商所購置的雙燃料船已經達到90多艘，佔比約1/3左右，而在替代燃料安全標準部分也將會接軌國際進行更新。

葉協隆表示，將成立替代燃料的供應平台，盼讓台灣的港口未來也可以提供替代燃料。

航港局表示，替代燃料的安全標準預計年底將有新規，屆時台灣也會同步跟國際接軌修改相關法令。

根據航港局網站，跨部會的「海運替代燃料工作平台」將共同研商國籍航商使用海運低（零）碳燃料之種類及需求數量，擬訂預期績效指標。

航港局指出，希望透過論壇在淨零永續與無人智慧的雙軸驅動下，配合關鍵人才培育作法，深化產官學研各界的夥伴關係，凸顯海運界跨域合作。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

歐盟碳稅來襲 航港局：最快年底前完成新能源標準法規化

航運表現亮眼居全球第8 交通部：航運業準備面對「碳權挑戰」

旅客偏好東琉線 鹽琉線大福航運18日起暫停航

交通部再預告外送運價公式 機車外送可加計等待費、樓層費等

相關新聞

「學第二外語」可延緩老化！研究揭6種延年益壽的生活習慣

隨著現代醫療科技進步，人類壽命也獲得延長，許多人追求的不只是「長壽」，而是「健康的長壽」。研究發現，除了吃得健康、動得健康、睡得健康外，學習新語言也有助於延年益壽。

苗栗竹南連3起地震！郭鎧紋指地底1構造導致 規模6地震發生機率曝光

苗栗縣竹南鎮昨深夜至今早接連發生3起小規模地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，苗栗竹南鎮會接連發生地震，是因為...

六旬男視力模糊、線條變形 竟得黃斑部皺褶損害視覺

新竹一名64歲何姓男子近日突然發現右眼視力退化，看直線時變得彎曲、影像扭曲，起初以為只是眼睛疲勞，休息幾天便會好轉，沒想...

苗栗竹南深夜至今早接連3起地震 氣象署曝原因

苗栗縣竹南鎮昨天深夜至今早接連發生3起小規模地震，中央氣象署表示，主因為板塊碰撞，應力傳遞到西部，因而產生地震，但因深度...

愈晚愈冷！氣象署：今夜明晨低溫探12度 北台今雨下一整天

入秋以來最強冷空氣持續影響，會影響到周五。中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，這波最冷的時間是今天深夜到周三清晨，...

桃園機場舉行空難災害防救演習 強化應變量能

桃園國際機場公司今天辦理「114年度空難災害防救演習」，總計共有24個單位、45輛作業車輛及裝備、341人次參演，期望強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。