大溪、龍潭兩處獲公告劃定休閒農業區 具依山傍水特色

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
三坑水鄉是近水庫和山岳的客家庄。圖／農業局提供
三坑水鄉是近水庫和山岳的客家庄。圖／農業局提供

桃園市大溪百吉、龍潭三坑水風景區多年來爭取農業部劃設為休閒農業區，日前獲准公告，是全國少見同時靠近水庫與山岳的休閒農業區，中央審查審查休閒農業區日趨嚴格，能過關相當不容易，農業局將協助各休區規畫活動，吸引更多遊客到休區旅遊。

農業局長陳冠義指出，大溪區百吉休閒農業區面積約198公頃，在湳仔溝、石門水庫、阿姆坪等水域環繞下，發展出符合友善環境精神的綠色休閒農漁業，以無毒綠竹筍、友善金針、茶葉與水庫活魚、菇類、香草為區域特色農產品，而且保有純淨、自然、悠閒的農村環境與景觀，像湳仔溝生態水岸、阿姆坪生態公園、6條歷史古道加上這裡是北橫公路入口重要集散地與遊憩點，南邊鄰近大溪康莊休閒農業區，與台七線桃花源休閒農業區，可以帶動台7線遊憩廊道發展。

龍潭區三坑水鄉休閒農業區更廣闊，劃定面積約292公頃，台地地形，石門水庫、大漢溪環繞，是北台灣唯一依山靠水，極具特色的水鄉客庄休閒農業區。三坑稻米、筊白筍、三林茶葉、石門活魚為區域特色農產品；茭白筍有「美人腿」的封號，主因為當地水質潔淨、土壤肥沃，茭白筍口感清脆香甜，每年9月中秋節前後是採收期，市府還規畫「三坑水鄉茭白筍季」，結合採筍體驗、在地小農市集、風味餐等活動，推廣在地農產並帶動觀光。

桃園市目前連同百吉、三坑水鄉、觀音區蓮花園、台七桃花源、坑子溪、蘆竹大古山等，已經獲中央劃定12個休閒農業區

金針花海已經是百吉休閒農業區的特色之一。圖／農業局提供
金針花海已經是百吉休閒農業區的特色之一。圖／農業局提供
三坑水鄉茭白筍品質高。圖／農業局提供
三坑水鄉茭白筍品質高。圖／農業局提供
百吉休閒農業區賞花步道。圖／農業局提供
百吉休閒農業區賞花步道。圖／農業局提供

