影／面對美國關稅挑戰 農糧署拓展花卉多元消費市場

農業部農糧署為因應美國關稅影響，擴大花卉行銷輔導花卉產業公協會在台北、台中、高雄的主要交通節點推出「花卉城市・幸福出發」公共場域布展活動，農業部農糧署長姚士源，協同台灣蘭花育種協會理事長周伯倚、中華盆栽發展協會理事長鍾武洲、台灣區花卉發展協會董事長郭正和、蘋果蘭業負責人林耀聰等花卉業者，上午在台北市府轉運站舉行「因應美國關稅擴大花卉行銷『花卉城市·幸福出發』」記者會。擴大民眾認識國產花卉與應用情境，拓展花卉多元消費市場，以強化產業韌性。

透過沉浸式展示蝴蝶蘭、火鶴等國產花卉，鼓勵民眾融入花卉日常生活、感受花花世界的幸福。在通勤的道路上，變成幸福花道；介紹花卉的種植知識，讓民眾假日變身「花卉訓練師」。農糧署長姚士源受訪表示，面對美國關稅對國內花卉業者的衝擊，先從國內花卉的行、促、消來輔導業者，推廣到民眾的生活。對於下一步蘭花的目標高端市場在何處？姚士源表示新興的市場有印度、巴西，美國市場也不會放棄，會持續供應，盡量把蘭花分流日本、韓國、荷蘭、加拿大等國家。