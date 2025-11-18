快訊

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

墾丁難玩的原因找到了！他嘆20年只靠「先天資源」 內行揭背後關鍵

苗栗竹南連3起地震！郭鎧紋指地底1構造導致 規模6地震發生機率曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
郭鎧紋指出，苗栗竹南鎮會接連發生地震，是因為「新竹前緣構造」的地底破裂導致。圖／郭鎧紋提供
郭鎧紋指出，苗栗竹南鎮會接連發生地震，是因為「新竹前緣構造」的地底破裂導致。圖／郭鎧紋提供

苗栗縣竹南鎮昨深夜至今早接連發生3起小規模地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，苗栗竹南鎮會接連發生地震，是因為「新竹前緣構造」的地底破裂導致，但苗栗竹南地區過去地震不多，最大震度也只有5，認為新竹前緣構造引發規模6以上地震的機率不高，僅只有1％，「與其擔心新竹前緣構造，不如擔心新城斷層」。

郭鎧紋表示，苗栗竹南並非典型的地震好發區，從歷史數據來看，該地區發生最大規模地震是在2012年8月31日晚上，曾發生規模5的地震；這次從昨晚至今早接連發生3起地震，雖然地震規模較小，但也算是罕見的案例。

至於什麼是「新竹前緣構造」？郭鎧紋說明，「新竹前緣構造」並非斷層，通常斷層是指「當地出現明顯不同年代的地層，且破裂到地表」，但新竹前緣構造是「有發現地表隆起，但破裂面沒有來到地表」，而該地附近還有「苗栗前緣構造、斗煥坪構造、銅鑼構造」等。

郭鎧紋說，由於不是典型斷層，因此發生大規模地的機率較低，「與其擔心新竹前緣構造，還不如擔心附近的新城斷層」。但郭鎧紋也強調，由於苗栗竹南地區發生最大規模的地震只有5，因此也不用太過於擔心新城斷層。

郭鎧紋進一步指出，由於當地較少發生地震，加上地震發生時間是在深夜，當地民眾才會特別有感，且竹南當地地質，普遍以沖積層為主，因此有地震發生時，地表鬆軟的沖積層會發生「振幅加劇」及「震動時間延長」的情況，進而放大體感震度。

另外，根據全台各地專家組成的「台灣地震模型（TEM）研究團隊」，整理出44個未來有可能會發生地震的孕震構造，其中「新竹前緣構造」未來50年發生規模6.5地震的機率為1%。

苗栗縣竹南鎮昨深夜至今早接連發生3起小規模地震。圖／郭鎧紋提供
苗栗縣竹南鎮昨深夜至今早接連發生3起小規模地震。圖／郭鎧紋提供
新竹前緣構造」未來20年、30年、50年，發生規模6.5地震的機率為1%。圖／截自台灣地震模型（TEM）研究團隊
新竹前緣構造」未來20年、30年、50年，發生規模6.5地震的機率為1%。圖／截自台灣地震模型（TEM）研究團隊

