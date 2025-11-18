失智長者獲悉心照顧 養女放下焦慮重拾生活

快訊

中央社／ 台北18日電

阿玉奶奶剛入住養護中心時，養女劉小姐格外焦慮，全身包緊緊也堅持去探望母親。但在與照護團隊合作下，她知道媽媽如今有好的照顧，可以漸漸放下不安，更照顧自己的身體。

已經90多歲的阿玉奶奶（化名），雖然身體硬朗、行動自如，但卻有尿溼衣褲、重複行為與焦慮不安等精神行為症狀，因此常常一晚好幾次反覆起身到衣櫃前翻找替換衣物，增加碰撞與跌倒的風險。

聖若瑟失智老人養護中心團隊第一次看到阿玉奶奶領養、一手帶大的女兒劉小姐時，是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最緊張的時期。要讓感情深厚的母親入住養護中心，讓劉小姐格外焦慮，因此堅持探望母親，儘管照顧團隊一再勸她現在真的不適合來，她仍堅持「不來看媽媽，我會睡不著。」

探訪媽媽那天，劉小姐全身包緊緊，連手指都不露出來，氣氛緊張得像戰場，也讓照護團隊的壓力倍增；後來的每次的探視，她總是緊盯母親的表情、餐盤裡的份量、房間的擺設，連枕頭高度都要再三確認，讓照護團隊明顯的感受到她的不安與焦慮。

但是為了防止阿玉奶奶半夜起來跌倒，照護團隊想調整環境、改變動線，並改造衣櫃讓奶奶更方便取用。團隊原以為劉小姐會因而更焦慮與不安，沒想到劉小姐除了畫圖示意，甚至親自去家具賣場拍照，反覆詢問「這樣您覺得好嗎？」，除了平常展現的細膩與堅定外，更信任專業、願意合作。

為阿玉奶奶換新衣櫃那天，劉小姐親手陪著母親整理衣物，讓團隊清楚感受到，她多年來被母親疼愛著，如今想用盡全力回報的不安與牽掛。如今她年過60，仍堅持每週兩次來陪阿玉奶奶喝咖啡，但也已經可以放下母親照顧自己罹癌的身體，她告訴團隊，「因為知道母親被好好的照顧，我才敢安心」。

天主教失智老人基金會自2000年創立聖若瑟失智老人養護中心，中心處長王寶英透過新聞稿表示，中心秉持「為失智長者打造一個愛的世界」的使命，透過跨專業團隊提供個別化的照顧服務，改善長者生活品質，更成為家屬依靠，讓長者能以更有尊嚴的方式生活，也讓家庭重新獲得平靜。盼民眾透過捐款，讓更多家庭在困境中，看見被理解與被陪伴的力量。

