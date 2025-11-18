影／運動場館拒絕身障入場 身障團體要求全面檢視無障礙環境

立委張雅琳與身障團體今天舉行改善運動場館無障礙設施與管理規範記者會，張雅琳日前接獲身障團體陳情，近日新北市汐止網球場以「擔心場地被破壞」為由，拒絕身心障礙者入場，過去其它運動場館也爆出以「輪椅會壓壞場地」等理由拒絕使用，甚至有身障者因電動輪椅遭禁止進入棒球場，被迫以爬行方式入場參與活動。相關事件已經嚴重侵犯身心障礙者的基本人權，再次凸顯國內運動場館在無障礙設施與管理態度上，仍存在明顯落差。

張雅琳今天與身障團體一同舉行記者會，嚴正譴責歧視行為，並呼籲中央與地方政府正視現場執行問題，全面檢視並改善運動場館的無障礙環境、管理規範與人員教育訓練。張雅琳指出，九月初剛成立的運動部，希望透過成立「適應運動司」推動身心障礙者參與運動，讓各個族群都能在全民運動中找到舞台與取得成就。但實務上卻仍不斷發生場館以管理便利、擔心設備受損等理由拒絕身障者入場的情況。這樣的行為不僅違反「國民體育法」所保障的連動平權，也不符「身心障礙者權益保障法」要求政府機關應保障身障者參與體育活動的規定。