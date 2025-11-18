影／運動場館拒絕身障入場 身障團體要求全面檢視無障礙環境
立委張雅琳與身障團體今天舉行改善運動場館無障礙設施與管理規範記者會，張雅琳日前接獲身障團體陳情，近日新北市汐止網球場以「擔心場地被破壞」為由，拒絕身心障礙者入場，過去其它運動場館也爆出以「輪椅會壓壞場地」等理由拒絕使用，甚至有身障者因電動輪椅遭禁止進入棒球場，被迫以爬行方式入場參與活動。相關事件已經嚴重侵犯身心障礙者的基本人權，再次凸顯國內運動場館在無障礙設施與管理態度上，仍存在明顯落差。
張雅琳今天與身障團體一同舉行記者會，嚴正譴責歧視行為，並呼籲中央與地方政府正視現場執行問題，全面檢視並改善運動場館的無障礙環境、管理規範與人員教育訓練。張雅琳指出，九月初剛成立的運動部，希望透過成立「適應運動司」推動身心障礙者參與運動，讓各個族群都能在全民運動中找到舞台與取得成就。但實務上卻仍不斷發生場館以管理便利、擔心設備受損等理由拒絕身障者入場的情況。這樣的行為不僅違反「國民體育法」所保障的連動平權，也不符「身心障礙者權益保障法」要求政府機關應保障身障者參與體育活動的規定。
張雅琳強調政府除了應持續改善硬體設施、將使用者的聲音納入規畫，更應全面強化場館管理人員的教育訓練，避免因誤解或歧視性規範導致身障者想運動卻處處受阻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言