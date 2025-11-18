得過癌症比較不容易失智？ 醫揭最新研究：兩者具顯著「負相關」

民眾觀察，長輩得過癌症如今雖高齡但頭腦仍清楚，而患有失智的長輩反而沒有癌症，這些過去被視為巧合的現象，近年被科學證實其背後的意義。今年一篇刊登於「Neurobiology of Disease」的研究指出，癌症與阿茲海默症之間，有顯著的反向關聯，兩者並非完全獨立疾病，而是細胞生長與退化的兩個極端間，擺盪出的不同結果。

台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，該研究指出，若一個人的某些癌症遺傳風險較高，阿茲海默症風險反而較低。因癌症本質上是「生長訊號過強」、細胞不受控制地增生；阿茲海默症則代表細胞「生存力不足」、神經細胞過度退化。

張家銘說，像是乳癌與大腸癌中活躍的細胞傳訊路徑「Wnt訊息路徑」會推動細胞快速增生，但在阿茲海默症中，Wnt訊號卻不足，使神經細胞更脆弱，但真正決定細胞往哪條路走，是每天的生活習慣，睡眠、飲食、運動、腸道環境與荷爾蒙狀態，都是能把細胞調回平衡的重要力量。

張家銘表示，睡眠是調節神經細胞退化速度最有力的行為，能協助大腦清除代謝廢物；飲食則是影響免疫壓力與細胞生長訊號最直接的方式；運動可維持粒線體運作，避免能量代謝崩盤；腸道健康透過腸腦軸影響情緒、思考與神經退化；至於荷爾蒙，對女性而言，更是維持大腦能量的重要環節。

研究中特別指出，乳癌與阿兹海默症的反向關聯最為明確，背後關鍵在於雌激素的變化。許多女性進入更年期後會出現腦霧、睡眠變淺、注意力下降或情緒起伏，這些並非單純的老化，而是大腦失去雌激素的保護。同時，雌激素又是乳癌重要的驅動通路，使兩者之間呈現生物學方向相反的現象。

若女性在中年後出現睡不沉、記性變差、心悸、潮熱等症狀，代表大腦與荷爾蒙可能需要特別調整，透過控制血糖、減少加工食品、補充適量大豆異黃酮與規律運動，可協助維持荷爾蒙與神經系統的平衡。

張家銘說，研究也顯示大腸直腸癌與阿茲海默症同樣呈現反向關聯，在臨床上也觀察到腸道狀態與精神狀態密切連動。腸道菌相失衡的人不一定代表癌症風險高，但更可能出現腦霧、疲倦、注意力不集中等症狀。腸道炎症、免疫活化與脂多醣滲漏，都會沿著腸腦軸影響大腦健康，使神經細胞更易走向退化。

張家銘提醒，身體的細胞每天都在做選擇，生活習慣就是影響身體細胞發展方向，若生活狀態不佳，讓身體長期處於發炎、壓力大、睡眠不足等，細胞容易被推往癌症或退化其中一端；但只要調整作息與飲食，便能讓身體回到生長與退化之間的健康平衡。