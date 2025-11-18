快訊

46歲建築工顏面多處骨折…醫用這招臉上不留傷口 還他完好的臉

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠說，現代的顏面重建方式講求功能與外觀兼重，除了骨骼復位，也會盡量避免留下外露疤痕，讓患者能在心理與生理上都回到原本的生活。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠說，現代的顏面重建方式講求功能與外觀兼重，除了骨骼復位，也會盡量避免留下外露疤痕，讓患者能在心理與生理上都回到原本的生活。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名46歲建築工從5公尺高的平台跌落，造成顏面多處骨折，且臉腫得像氣球，嘴唇因深度撕裂無法說話。所幸經整形外科醫療團隊採用「隱形切口」方式，不僅沒在臉上留下外露傷口，還重建了顏面骨骼，讓患者重拾完整的臉。

亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠說，當時患者轉院到急診，儘管當下意識清楚，但無法確定牙齒是否咬合正常，這些症狀除了造成外觀上的挫折，更可能影響吃東西、講話、張口甚至視力，是常容易被忽略、卻對生活影響深遠的傷害。

他說，舉凡高處墜落、車禍、重物撞擊等高能量外傷，都是導致顏面骨折最主要的原因，臉部骨頭雖然看似堅硬，但結構細緻，任何強力撞擊都可能造成多處裂縫或碎裂。患者往往在事故發生後短時間內就會出現臉部腫脹、瘀青、咬合不正、臉部凹陷變形、視線出現複視，甚至因為神經受壓導致麻木。

這類顏面骨折患者送醫後，最先要確認的是腦部、眼睛、頸椎是否有合併損傷，重建手術通常會在患者生命徵象穩定後馬上安排，並依照骨折位置與嚴重度規畫修復方式。

透過團隊密切合作，手術在數小時後順利完成，患者術後醒來時雖然仍有腫脹，但臉上已看不見外露傷口，連護理師也都驚訝地說：「像是沒有開過刀一樣」，後續也逐漸恢復咬合功能，臉部凹陷也因骨架重建而回復原貌。

鄭旭棠說，高處工作者是顏面骨折的高風險族群之一，一旦意外受傷，並非只有外觀問題，而是涉及骨頭、肌肉、神經與眼睛的複合性傷害。

他說，現代的顏面重建方式講求功能與外觀兼重，除了骨骼復位，也會盡量避免留下外露疤痕，讓患者能在心理與生理上都回到原本的生活。

患者 骨折 手術
