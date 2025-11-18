快訊

烤箱裡的美國史：真男人才不會吃鹹派？

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

普發1萬怎麼用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花：買個菜就沒了

聽新聞
0:00 / 0:00

男性有更年期！ 醫授3招穩定「睪固酮」 告別情緒低落、肌肉流失

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
男性會因為睪固酮減少，出現情緒不穩定、性欲低、注意力不集中等「男性更年期」症狀。圖／123RF
男性會因為睪固酮減少，出現情緒不穩定、性欲低、注意力不集中等「男性更年期」症狀。圖／123RF

男性過了50歲之後，睪固酮開始下降，容易出現疲倦、情緒不穩、性功能衰退等問題，有些人以為是年紀大了，體力也跟著衰退。新陳代謝暨減重專科醫師周建安表示，關鍵因素是「睪固酮的分泌減少」，產生身心障礙，甚至影響男性生理機能的表現。

周建安說，「睪固酮」是男性荷爾蒙，大約40歲開始，每年會以約1至2%的速度逐步下降，如果分泌下降到一定程度時，可能造成各種老化現象。所以，熟男不顯老的祕密，就在於睪固酮顧得好。包括補充營養物質、規律運動、調整良好生活作息等，就能恢復威猛、逆轉身體老化。

周建安以刊登於「e臨床醫學」（eClinicalMedicine）的跨國研究為例，睪固酮能幫「老化時鐘」踩煞車，60歲以上男性的抗老化效果強度甚至是年輕人的2.6倍。這項研究整合中國、美國、英國的四個大型健康資料庫，分析超過1萬7000名男性血液檢測數據，以「生物學年齡」（身體機能的實際年齡）作為指標。

結果顯示，在美國與中國的三個大型隊列中，睪固酮每增加一單位，老化加速值下降0.01至0.078年。而英國研究團隊針對同一批男性，追蹤了約4年後，再次測量發現，睪固酮提升幅度最高的前25%男性，老化加速值平均下降0.12年。周建安強調，睪固酮顧得好，身體老化時鐘就能變慢，有機會回春。

反之，當身體失去睪固酮保護時，老化速度明顯加快，即荷爾蒙不足、人開始變老！研究內容包含，38位攝護腺癌切除手術患者，接受雄激素剝奪療法（Androgen Deprivation Therapy, ADT）後，睪固酮濃度下降，生物學年齡加速值就像被「催了油門」，平均增加1.804年。

周建安建議，想穩定睪固酮、重啟代謝，可從三個方向開始：

1.控糖與體重管理：減少含糖飲料與精緻澱粉，增加蛋白質與蔬菜比例。

2.規律運動：特別是重量或阻力訓練，每周2至3次即可促進睪固酮自然分泌。

3.充足睡眠：睪固酮分泌的黃金時段在深度睡眠期，維持每晚7至8小時睡眠能降低皮質醇濃度。

周建安指出，現代男性久坐、外食、熬夜與壓力過大，都會讓身體長期處於高皮質醇狀態，抑制睪固酮生成，而睪固酮低下又會與肥胖和胰島素阻抗形成惡性循環。脂肪組織含有大量的芳香化酶，會將睪固酮轉為雌激素，造成男性荷爾蒙更低、代謝更慢，脂肪更難以消除，疲態感加劇。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

攝取蛋白質不是多吃肉就好 專家提醒「品質」比數量更重要

明明沒多吃卻變胖？專家點名「4種食物」會讓皮質醇失控 咖啡也中招

BMI值愈低愈好嗎？ 醫曝「BMI這數字最好」 脂肪、肌肉量是關鍵

美國FDA撤除更年期荷爾蒙療法 「黑框警告」警告標籤

相關新聞

苗栗竹南深夜至今早接連3起地震 氣象署曝原因

苗栗縣竹南鎮昨天深夜至今早接連發生3起小規模地震，中央氣象署表示，主因為板塊碰撞，應力傳遞到西部，因而產生地震，但因深度...

愈晚愈冷！氣象署：今夜明晨低溫探12度 北台今雨下一整天

入秋以來最強冷空氣持續影響，會影響到周五。中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，這波最冷的時間是今天深夜到周三清晨，...

桃園機場舉行空難災害防救演習 強化應變量能

桃園國際機場公司今天辦理「114年度空難災害防救演習」，總計共有24個單位、45輛作業車輛及裝備、341人次參演，期望強...

苗栗竹南連3起地震！郭鎧紋指地底1構造導致 規模6地震發生機率曝光

苗栗縣竹南鎮昨深夜至今早接連發生3起小規模地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，苗栗竹南鎮會接連發生地震，是因為...

影／運動場館拒絕身障入場 身障團體要求全面檢視無障礙環境

立委張雅琳與身障團體今天舉行改善運動場館無障礙設施與管理規範記者會，張雅琳日前接獲身障團體陳情，近日新北市汐止網球場以「...

得過癌症比較不容易失智？ 醫揭最新研究：兩者具顯著「負相關」

民眾觀察，長輩得過癌症如今雖高齡但頭腦仍清楚，而患有失智的長輩反而沒有癌症，這些過去被視為巧合的現象，近年被科學證實其背...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。