烤箱裡的美國史：真男人才不會吃鹹派？

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

普發1萬怎麼用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花：買個菜就沒了

苗栗竹南深夜至今早接連3起地震 氣象署曝原因

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
苗栗縣竹南鎮昨天深夜至今早接連發生3起小規模地震。圖／中央氣象署提供
苗栗縣竹南鎮昨天深夜至今早接連發生3起小規模地震。圖／中央氣象署提供

苗栗縣竹南鎮昨天深夜至今早接連發生3起小規模地震，中央氣象署表示，主因為板塊碰撞，應力傳遞到西部，因而產生地震，但因深度較淺且發生在深夜，震央附近民眾感受明顯，雖該地區發生地震頻率不高，這種情況較不常見，但仍屬正常現象。

根據氣象署地震報告，昨深夜11時，苗栗竹南發生規模3.8地震，深度7.2公里，苗栗縣最大震度3級，新竹縣市、桃園市、彰化縣1級；5分鐘後，同一地區又發生規模3.7地震，深度8.3公里，苗栗縣最大震度4級，新竹縣2級、新竹市1級；今早7時41分苗栗縣竹南鎮又發生規模3.1地震，深度7.5公里。

氣象署地震測報中心表示，苗栗昨晚至今早接連發生3起地震，主要是受到菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊碰撞影響，雖然碰撞帶交界是在東部，但力量會往西邊傳遞，當地底下岩層無法抵擋應力擠壓，就會破裂產生地震。

地震測報中心說明，雖然苗栗竹南地區發生地震的頻率沒有很高，較不常見，但也曾發生過，因此仍屬正常現象；此次幾起地震深度較淺，且發生在深夜，因此震央附近民眾感受明顯。

地震測報中心表示，此次苗栗竹南地震規模都在3點多，因此不會特別再統計餘震，由於地震仍是不可預測，提醒民眾平日就要做好防震準備。

地震
×

