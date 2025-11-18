兒盟調查台灣兒少壓力大 近4成認少了我也沒關係

20日是世界兒童人權日，兒盟今天發布調查，台灣兒少承受壓力大，包含課業負擔、外貌焦慮等，更有近4成兒少認為「世界少了我也沒有關係」，籲各界正視兒少身心困境。

兒福聯盟今天指出，11月20日是「世界兒童人權日」，也是提醒全球傾聽孩子聲音的重要日子，但根據最新「2025年兒童福祉調查報告」調查顯示，台灣學童的主觀生活滿意度雖回升至72分，但仍落後於「2021/2022學齡兒童健康行為國際調查」，更有近4成兒少表示「世界少了我也沒有關係」，心理疏離感創下三年新高。

調查顯示，台灣兒少的主觀生活滿意度雖較去年進步4分，但仍低於2023年的73.5分，整體來看，有7成2兒少對生活感到滿意，顯示幸福感有回升趨勢，但與國際平均相比，台灣兒少不論年齡或性別滿意度皆偏低，尤其13歲青少女僅48.9分，遠低於同齡者國際平均值。

進一步分析兒少對生活各面向的感受，孩子對「居住的家」最滿意，對「朋友關係」多半良好，對「外表」最不滿意，其次是不滿意自己的「空閒時間」與「人生選擇」，顯示孩子在生活與人際上穩定，卻在自我認同與掌控感上仍有不足。

調查也顯示，27%的兒少自認「非常健康」，較往年表現略有提升，但與國際平均仍有明顯差距，且隨年齡增長，孩子對自身健康評價逐漸下降，尤其13歲青少女僅約15.8%認為自己很健康，反映出青春期孩子在面對變化與壓力時，對自身狀態的感受更趨負向。

值得一提的是，台灣兒少對自身外貌的評價也大多偏向負面，無論年齡或性別，認為自己「有點胖或太胖」的比例都高於國際平均，13歲青少女中更有46.3%對身形不滿，顯示外貌焦慮與自信不足情況普遍。

在生活習慣方面，雖然台灣兒少睡眠狀況優於國際平均，但不論男女運動皆明顯不足，遠低國際平均；調查顯示，13歲青少女僅24.5%有規律的運動習慣，不僅較11歲大幅下滑15.9%，比例甚至不到國際平均的一半。

數據也顯示，台灣兒少對同儕支持的感受普遍偏低，僅46.7%的孩子認為同學友善、樂於助人或能彼此接納，比例低於國際平均，進一步分析發現，11歲學童以及男生的同儕支持度皆比國際平均低約一成，顯示近半數孩子在班級互動中仍感到孤立或難以融入，恐影響其心理健康。

此外，兒盟說，台灣兒少的課業壓力也較國際提早浮現，11歲男生中已有40.8%表示感受到課業壓力，明顯高於國際平均，女生從11歲到13歲的壓力感受更增加約一成，從34.5%成長至46%；在學校滿意度方面，僅約三成學生表示「非常喜歡上學」，其中13歲青少女的比例僅剩一成，不到國際平均的一半。

兒盟表示，政府日前宣布將在衛福部轄下成立「兒童及家庭署」，肯定政府的美意，但為協助兒少的身心發展更加穩定與平衡，呼籲仍應強化兒少心理健康前端預防與支持服務、倡議「週末運動日」，讓運動回到孩子的生活以及善用兒盟資源隨時求助、持續守護心理健康。