愈晚愈冷！氣象署：今夜明晨低溫探12度 北台今雨下一整天

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天水氣仍多，基隆北海岸、大台北山區及近山區、宜蘭今天一整天都會下雨，且會有豪雨或大雨。本報資料照片
今天水氣仍多，基隆北海岸、大台北山區及近山區、宜蘭今天一整天都會下雨，且會有豪雨或大雨。本報資料照片

入秋以來最強冷空氣持續影響，會影響到周五。中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，這波最冷的時間是今天深夜到周三清晨，以及周三晚上到周四清晨。預估馬祖12度，金門、中部以北及東北部約14、15度，其他地區 17、18度，沿海空曠地區或近山區平地會再低1到2度。下周一又有另一波冷空氣南下，下周一白天之後開始影響。

伍婉華指出，受這波東北季風影響，昨天下午起從北到南都能感受天氣變化，這波冷空氣預估到周末會減弱。今天雲量變多，迎風面北部及東北部地區及金門、馬祖幾乎都是陰天，中南部雲也變天，但中間有機會看到陽光。

伍婉華指出，東北季風帶來的降雨回波，不斷移入北部、東北部及東半部，大台北、基隆北海岸及宜蘭昨天下半天持續下雨，雨不大但下雨時間長。

未來降雨趨勢，伍婉華說，今天水氣仍多，基隆北海岸、大台北山區及近山區、宜蘭今天一整天都會下雨，且會有豪雨或大雨；東半部、恆春半島及桃園到苗栗則有局部零星短暫降雨。明後兩天東北季風持續影響但水氣減少，降雨緩和，明天北部、東半部及恆春半島有零星短暫雨。周四及周五桃園以北及東半部有零星短暫雨。

至於周末東北季風減弱，但迎面風水氣反而較多，基隆北海岸及東半部有零星短暫雨，其他地區天氣比較穩定。下周一另一波東北季風南下影響，迎風面的北部及東半部下雨機率又增加。

溫度方面，伍婉華說，今天清晨連南部都低於20度，最低溫出現在馬祖14.9度，本島最低溫為新北富貴角15.8度， 北部、東北部及金門馬祖現在是今天最高溫，隨著東北季風影響，今天愈晚愈冷；中南部中午氣溫會稍高一點，但高溫也不如昨天那麼暖和，之後溫度也會下降。

伍婉華指出，這波最低溫會出現在今天夜裡到明天清晨，預估馬祖12度，金門、中部以北及東北部約14、15度，其他地區 17、18度，但沿海空曠地區或近山區平地會再低1到2度。明天白天各地高溫比今天再下降2、3度，明天深夜到後天清晨也跟明天清晨一樣冷。

伍婉華說，周五白天氣溫稍回升一點但不明顯，周末東北季風減弱，各地溫度就會逐漸回升，周日白天本島回升到25、26度，南部29、30度，但日夜溫差大。下周一白天之後氣溫再下降。

此外，今明風很大，氣象署針對全台16縣市發布強風特報，一直到明晚都要注意，氣象署指出，蘭嶼、綠島、苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率(橙色燈號)，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣、臺東縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)。

而長浪也很明顯，氣象署指出，今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、馬祖易有長浪發生，目前新北（富貴角）已觀測到４.５米的浪高，呼籲民眾注意。

未來一周氣溫預報趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周氣溫預報趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

