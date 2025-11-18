常喝珍奶果腹、32歲司機結婚3年妻未孕 醫查出他罹糖尿病

1名32歲駕駛婚後3年妻子仍未懷孕，因此求助人工受孕，但醫師從他的生理檢測報告中發現，他的空腹血糖和糖化血色素都超標甚多。

原來這名駕駛因為無法定時吃三餐，常用珍珠奶茶等含糖飲料充饑，且外食也多為高油、高鹽、高糖、精緻澱粉的食物，已成為糖尿病患者而不自知。經為他施打胰島素，並服藥控制血糖，這才進行試管受孕療程。

茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊說，如果再拖下去，這名司機恐因糖尿病嚴重而會發生酮酸中毒、脫水、昏迷，甚至死亡，另外也會損害大小血管，增加心臟病、中風、腎臟病、神經病變和糖尿病足、視網膜病變等嚴重併發症。所以，備孕第一件要事，就是要把血糖儘速控制下來，否則不但生不了小孩，更危急性命。

泌尿科醫師陳卷書說，目前台灣糖尿病患者約有250萬人，盛行率超過10%，每年約以2.5萬人的速度增加。男性盛行率高於女性，且有年輕化的趨勢。約9成的糖尿病患者為第二型糖尿病，且高達8成合併過重或肥胖問題。糖尿病是神經病變中常見的併發症，會大大影響性功能，如勃起、射精困難等，臨床也發現約有50%的男性糖尿病患者有勃起功能障礙導致不孕。

尤其，患者的副睪丸、尿道常常發炎，若從這裡取出精蟲，其品質和數量都不好。另外，發炎現象也會導致精蟲的DNA碎片多的比例上升，很難自然受孕成功，往往必須藉助試管技術才能生育下一代。

陳卷書說，現代人對含糖食物高度倚賴，糖對人的心理、大腦的確是有好處，但這只能偶一為之，每天不能超過50公克。若長期攝取過量的含糖食物或飲料，就會帶出肥胖、代謝症候群、全身發炎反應，進而糖尿病、癌症、不孕症等上身。