你「多慧」保養頭皮?「洗頭」進化到「頭皮醫美護理」！女神李多慧也推薦的「頭皮肌底瓶」：煥活油水平衡，3週搞定油屑癢、重啟健康蓬鬆髮！

每天早上出門前，還沒走出家門，鏡子裡那片「油光頭皮＋塌髮線」就先宣告失守？才剛脫下安全帽，頭皮就開始發癢，一整天下來頭髮黏膩到不敢撥？這些惱人的狀況，其實不是「沒洗乾淨」，而是頭皮肌底出了問題。頭皮狀態不穩定，就像肌膚保養沒做好一樣，油水平衡被打亂，難怪再怎麼換洗髮精都救不了！全新升級的海倫仙度絲「頭皮肌底瓶」，堪稱洗髮界的革命。品牌首度將醫美級修護成分注入洗髮精，從表層到肌底層層滲透，洗髮的同時為頭皮深層保養，頭皮重新找回油水平衡健康狀態，從根本解決「油、癢、屑」等問題。

李多慧認為海倫仙度絲全新升級「頭皮肌底瓶」很適合台灣的潮濕天氣，是保持頭髮蓬鬆的秘密武器。 圖／海倫仙度絲提供；江建泰攝影

李多慧的女神秘訣，從頭皮保養開始！

在韓國，頭皮保養早已是日常必修課。對韓國女生而言，想要擁有輕盈蓬鬆的秀髮，關鍵不只是「洗乾淨」，更要「護頭皮」；甚至醫美風也吹進了頭皮保養，醫美成分不只要用在臉上，更要用在保養頭皮！

「韓流女神」李多慧近日來台，指定使用海倫仙度絲全新升級「頭皮肌底瓶」，她說：「這是我在台灣最喜歡用的洗髮精，很適合台灣的溼熱天氣，也是我每天保持頭髮蓬鬆的秘密武器。」

全新升級的海倫仙度絲「頭皮肌底瓶」，賦予頭髮到頭皮醫美級的保養呵護。只要連續使用三週，就能明顯感受到「油、屑、癢、塌」問題全面改善，重拾頭皮的油水平衡與呼吸感。難怪連女神李多慧都一試成主顧！

左：使用前髮根油膩扁塌 / 右:使用後髮根蓬鬆。 圖／江建泰攝影

頭皮是臉的延伸：保養從肌底開始，頭皮煥活油水平衡，養出健康穩定頭皮

我們都知道臉部肌膚要清潔、保濕、修護，但你知道嗎？頭皮和臉皮其實是同一張皮，不只臉皮需要保養，頭皮肌底也需要格外呵護。穩定健康的頭皮，就像穩固的肌底，能讓頭髮自然強韌、蓬鬆有光澤。

海倫仙度絲「頭皮肌底瓶」，從外到內去油補水、淨澈表層，再以有效成分深入滲透，給予頭皮肌底細胞級調理，並提升頭皮屏障，從根源恢復頭皮油水平衡，養出健康穩定的頭皮。

左：頭皮缺乏保養，頭髮乾澀 / 右：健康的頭皮讓頭髮自然強韌、蓬鬆有光澤。 圖／江建泰攝影

「頭皮肌底瓶」地表最強醫美級成分

全新「頭皮肌底瓶」，把醫美級保養成分直接搬進洗髮精裡，賦予頭皮科學實證逆天神級控油力和保濕力！「控油蓬鬆」系列含水楊酸，強勢控油、瞬間分解頭皮油脂；「保水舒緩」系列含玻尿酸，深層補水MAX，連吹風機熱損傷都不怕。

其中，「控油蓬鬆」系列添加1.7%高濃度水楊酸，能從根源減少高達55%頭油生成，三週就能讓油屑、頭癢通通掰掰，獲98%皮膚科醫師一致推薦！也獲得許多網友肯定，紛紛表示：「洗後髮根超蓬鬆、頭皮超淨爽」，甚至有人直呼：「這瓶真的像給頭皮做醫美，一洗就愛上！」、「吹完頭髮超蓬鬆，頭皮乾爽持續兩、三天都不油！」、「從頭皮和髮絲都好清爽、好順好舒服！」

「控油蓬鬆」系列添加1.7%高濃度水楊酸，能從根源減少高達55%頭油生成。 圖／江建泰攝影

想要更多客製化呵護？「頭皮肌底瓶」還有「淨爽止癢型」，富含高滲透薄荷醇，清涼舒緩、止癢不刺激，給你極致SPA感受；「修護補水型」提供超強修護力，適合染燙受損髮使用，並添加高純度玻尿酸，像替頭皮敷上一層水光面膜，深層保濕、長效鎖水。

從臉部到頭髮，保養都不能停留在表面！頭皮保養，是新一代的時尚日常。無論你有油頭困擾、頭皮乾癢，還是想讓髮根更蓬鬆輕盈，海倫仙度絲「頭皮肌底瓶」讓你從根源開始調理，洗髮就能輕鬆保養頭皮，天天帶給你像剛洗完頭髮般的清爽自信。