卓揆：花蓮馬太鞍溪重建經費270億元 實施至2027年3月底

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（左）、工程會主委陳金德（右）赴立法院備詢。記者季相儒／攝影
花蓮太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案，經費上限300億元。行政院長卓榮泰表示，經統整相關機關經費需求後，除預留後續額度30億元暫未納編外，依特別條例規定編製完成本特別預算案，歲出共編列270億元，實施期程自2025年11月11日至2027年3月31日止。

卓榮泰18日赴立法院報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備詢。

卓榮泰表示，本次預算案，由立院朝野各黨團委員，於10月31日三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，作為後續推動災後重建之重要依據。政院依據特別條例編列完成特別預算案並於11月13日送請立院審議。

卓榮泰提到，9月23日因受樺加沙颱風外圍環流影響，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖災情嚴重，依照現行災害防救法，辦理災後復原所需的經費已有所不足。經過朝野協商，立院三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，所需經費上限300億元，行政院並據以提出特別預算案。

卓榮泰說明，經統整相關機關經費需求後，除預留後續額度30億元暫未納編外，依特別條例規定編製完成本特別預算案，歲出共編列270億元，實施期程自2025年11月11日至2027年3月31日止。馬太鞍溪堰塞湖整治後續處理等部分項目，辦理至2030年底。

卓榮泰指出，特別預算案之中，經濟部編列91億元、交通部編列44億元、農業部編列43億元、環境部編列42億元、內政部編列28億元、原住民族委員會編列5億元、行政院公共工程委員會編列1億元、衛福部編列1億元，另編列預備金15億元，所需財源全數以舉借債務支應。

他表示，此次災情嚴重衝擊光復鄉等地，為推動整體性災後復原重建工作，特別預算案規劃辦理災區復原重建項目計十項，包括：

馬太鞍溪堰塞湖整治相關工程14億元；農業復原27億元；電力系統3億元；自來水、瓦斯及燃氣設施1億元；家園及公共設施10億元；水利設施99億元；道路及交通47億元；環境衛生42億元；社會復原及產業促進10億元；其他重建統籌協調業務2億元；另編列預備金15億元。

災後
